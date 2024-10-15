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Гроші

Поповнити чужу карту через термінал не вийде: НБУ впровадив зміни

15:42 15 жовтня 2024
дівчина

Попри обмеження при переказі коштів з карти на карту, українці навчилися обходити їх за допомогою відкриття рахунків в різних банках, поповнення карток через термінал тощо.

Але один з цих шляхів тепер заблоковано, заявив Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру.

Раніше цю схему використовували роботодавці, щоб уникнути оподаткування.

Вони поповнювали самі чи через довірених осіб картки своїх працівників, що дозволяло їм обходити податки.

Однак Національний банк України вживає заходів для блокування таких маніпуляцій.

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Тепер, якщо хтось захоче поповнити чужу картку, це не вдасться зробити безкоштовно, адже система контролює такі операції.

Що стосується власних карток, їх поповнення все ще можливо, але для цього потрібно буде заповнити податкову декларацію, що може зайняти певний час і зусилля.

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При цьому, як зазначив Охріменко, існують способи обійти ці нові правила, хоча вони можуть бути не зовсім законними. Це вказує на те, що певні особи можуть все ще шукати лазівки для ухилення від сплати податків. При цьому аналітик на став «розсекречувати», про які саме способи йдеться.

В цілому, зміни в правилах поповнення карток покликані посилити контроль за фінансовими операціями і забезпечити більш справедливу систему оподаткування в Україні.

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Нагадаємо, НБУ встановив ліміт 150 тисяч грн на місяць для операцій по рахунках фізосіб. Це P2P-платежі, коли гроші з банківської карти однієї особи перераховують на картку іншої особи через банківські застосунки чи інші спеціальні сервіси, які дають змогу швидко отримувати кошти. Обмеження діятиме до квітня 2025 року.

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