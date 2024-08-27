Нацбанк запроваджує ліміт на карткові перекази з 1 жовтня: для чого це робиться і до кого не застосовуватимуть обмеження

З 1 жовтня 2024 року Національний банк України тимчасово на пів року встановлює ліміт у 150 000 грн на місяць для переказів фізичних осіб «з карти на карту» (також відомі як P2P, C2С). Ліміт діє лише на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб. Про це повідомили у відомстві.

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«Ліміт не застосовується до рахунків волонтерів, які відповідають критеріям, визначеним постановою, та осіб, щомісячні доходи яких з підтверджених джерел перевищують суму встановленого обмеження. А також у разі переказу коштів між власними рахунками клієнта, відкритими в одному банку, та до переказів юридичних осіб. Операції за реквізитами IBAN не обмежуються», — йдеться у повідомленні.

За даними НБУ, 98% банківських клієнтів здійснюють щомісяця перекази, які не перевищують вказану суму, отже, встановлені обмеження в жодному разі не вплинуть на їхню фінансову активність.

«Запроваджений ліміт допоможе мінімізувати використання платіжної інфраструктури у протиправній діяльності, зокрема з використанням рахунків „дропів“, які є поширеним механізмом функціонування тіньової економіки», — повідомили в Нацбанку.

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Там додали, що запроваджений період обмеження строком на шість місяців буде використаний для напрацювання спільних рішень, спрямованих на вирішення цієї проблеми.

«Це у подальшому дасть змогу Національному банку України за умови дієвості вжитих заходів відмовитися від запроваджених лімітів», — йдеться у повідомленні.

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Як писали «ФАКТИ», чимало українців уже стикалися із запитами від банків на перевірку джерел походження наявних коштів на картці, а комусь у результаті таких перевірок навіть заблокували рахунок.

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