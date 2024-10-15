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Зробіть це зараз, і слимаки підуть з вашої ділянки: городниця порадила дієвий спосіб боротьби з шкідниками на капусті

18:14 15 жовтня 2024
слимаки

Городниця з Одеси, яка розповіла, в який день та як правильно вибирати моркву з ділянки, поділилася своїм методом боротьби зі слимаками на капусті.

За її словами, вона вже кілька років поспіль так рятує майбутній врожай від потенційно небезпечних шкідників — слимаків та равликів.

Для цього після збирання капусти, листя її не потрібно викидати. Його необхідно розкласти на своїй ділянці.

Але, по-перше, необхідно позбавити молюсків кормової бази. Для цього обов'язково очистити грядки від усього, що залишилося після вирощування врожаю.

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Якщо на ділянці засилля слимаків, то не варто залишати бадилля на поверхні ґрунту, не варто висівати седерати. Оскільки усе це тільки збільшує популяцію молюсків.

А ось наступного року, коли чисельність молюсків можна взяти під контроль, то седерація та компостування на поверхні дадуть добрі результати.

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Коли поверхня ґрунту вільна від будь-яких рослинних решток, можна приступати до виведення шкідників. Для цього і застосовується звичайне капустяне листя.

«Ця культура в пошані у молюсків, тому у пошуках їжі вони із задоволенням заповзатимуть під капустяне листя, використовуючи його як корм і як укриття», — зазначила жінка.

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Далі можна просто механічно їх знищувати, періодично перевіряючи ґрунт під розкладеним капустяним листям та його нижньою поверхнею.

А можна знищувати слимаків за допомогою нашатирного спирту. Розвести його один до двох з водою у пульверизаторі й обприскати слимаків.

Вони не переносять обприскування нашатирем у такій концентрації.

Нагадаємо, аграрій з Київщини поділився своїми секретами посадки озимого часнику.

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