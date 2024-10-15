Посадка озимого часнику: випробувані терміни і лайфхаки від аграрія з Київщини

Цього року багато хто з городників-аматорів вирішив і собі посадити на дачі озимий часник. Саме для таких новачків автор популярного в Мережі каналу «Наша дача» аграрій з Київщини Валерій записав відео про власний досвід вирощування корисного овочу, звернувши увагу й на наукові рекомендації з цього приводу.

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Так згідно агротехнічних розрахунків, на півдні-центрі України бажано висаджувати часник 25−30 жовтня, а на півночі, сходу та заходу — трохи раніше, з 1 по 15 жовтня.

Але за останні роки, відзначає аграрій-практик, клімат суттєво змінився, отже варто орієнтуватися на наступне правило — висадка має відбуватися з таким розрахунком, щоб до повного промерзання ґрунту залишалось 25−30 днів. Саме в цей період часник має випустити 12−18 корінців довжиною 10−15 см. Це потрібно для того, щоб при промерзанні землі посаджені зубки не розчавило або не виштовхнуло на поверхню.

Також дотримання термінів посадки потрібно аби часник встиг накопичити достатню кількість цукрів, які допоможуть пережити морози.

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До речі, сам пан Валерій лише напередодні підготував грядку до висаджування часнику Це краще робити заздалегідь, приблизно за тиждень до висаджування. Підготовка полягала у внесенні у ґрунт компосту (можна замінити на перегній).

Це робиться для того, щоб потім, при перекопуванні грядки органічна складова дозволила зробити землю більш пухкою, і коренева система посадженого часнику розвивалася швидше. На додачу до органічної складової варто внести в грунт перед перекопуванням суперфосфат, який буде допомагати розвитку кореневої системи і добриво більш калійного «характеру», а саме золу соняшника з розрахунку 100−150 г золи на 1 квадратний метр.

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Також нагадаємо, чим восени не варто удобрювати землю на ділянці.

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