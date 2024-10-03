Ніколи не робіть так — урожай згниє! Городниця попередила, до яких порад не варто дослухатися восени

Блогерка- городниця з Одеси, яка розповіла, який часник потрібно вибирати на посадку восени, поділилася секретом, в який день та як правильно вибирати моркву з ділянки.

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За її словами, щоб не втратити врожай моркви, потрібно використовувати лопату чи вили, щоб підкопати плоди. Так овоч не отримує велику кількість мікротріщин на своїй поверхні і краще буде зберігатися протягом року. Висмикувати моркву з грядки за бадилля не потрібно.

Збирання краще проводити в ясний та тихий день, коли земля на грядці трохи підсохла. Тоді овоч виходить майже чистий. Мити ні буряк, ні моркву не потрібно. Так вони краще зберігаються.

Обрізати бадилля рекомедується так, щоб не залишалося зелених черешків, але при цьому частину коренеплоду обрізати зовсім необов'язково.

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Після того, як моркву викопали і обрізали, її потрібно підсушити на відкритому повітрі протягом півтори-двох годин. При такому провітрюванні пригнічується патогенна мікрофлора.

Після цього можна закладати моркву на зберігання.

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Для повсякденного споживання краще використовувати звичайний пластиковий ящик з дірками.

Для тривалого зберігання підійдуть щільні чорні мішки для сміття. В них моркву пересипати тирсою, зав'язати мішок, зробити в ньому кілька дірок й опустити у підвал.

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Третій спосіб для споживання моркви у свіжому вигляді аж до нового врожаю — це закладка в будь-який металевий посуд з кришкою. Потім цей посуд закопати у землю. Так можна зберігати буряк чи моркву до тих пір, поки не зійде сніг. І овочі будуть свіжими, наче тільки зібрані з грядки.

Цей спосіб підходить для тих, хто має дачу або живе у власному будинку.

Блогерка також розповіла, до яких порад не варто прислуховуватись, як зробила її подруга. На якомусь форумі вона прочитала, що врожай моркви потрібно три дні потримати з бадиллям у сараї. Начебто після цього плоди збільшаться майже вдвічі. Але в реальності після такого експерименту подруга отримала три відра в'ялої моркви, яку вже не можна відновити.

Раніше відома городниця розповіла, як впоратися з дуже твердою землею на ділянці.

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