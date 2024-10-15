Таро-гороскоп на 16 жовтня на колоді Леонардо да Вінчі: будьте обережні в словах та у стосунках

Добігає кінця 15 жовтня — день, коли представники одних знаків зодіаку змогли пересвідчитись, що знаходяться на правильному шляху, а інших — відчути прилив творчої енергії.

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А про те, що чекає нас з вами завтра, розповідає прогноз, який у виданні Modista зробили на оригінальній колоді Таро від Леонардо да Вінчі.



Овен

Завтрашній день для Овнів обіцяє бути насиченим подіями. Карта дня — «Колісниця». Це означає, що ви будете сповнені енергії та рішучості. Використовуйте цей час для досягнення своїх цілей. У відносинах можливі нові знайомства або зміцнення теперішніх зв’язків.

Телець

Тельцям випала карта «Імператриця». Це символізує процвітання та гармонію. Завтра ви можете відчути приплив творчої енергії. Використовуйте цей день для реалізації своїх ідей. У відносинах пануватиме гармонія та взаєморозуміння.

Близнюки

Для Близнюків карта дня — «Маг». Це означає, що завтра ви будете сповнені ідей та натхнення. Використовуйте свої навички для досягнення успіху в роботі та особистому житті. У відносинах можливі приємні сюрпризи.

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Рак

Раки отримали карту «Верховна Жриця». Це символізує інтуїцію та внутрішню мудрість. Завтра варто прислухатися до свого внутрішнього голосу. У відносинах можливі глибокі розмови та розуміння.

Лев

Левам випала карта «Сила». Це означає, що завтра ви будете сповнені енергії та впевненості. Використовуйте цей день для досягнення своїх цілей. У відносинах можливі нові знайомства або зміцнення теперішніх зв'язків.

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Діва

Для Дів карта дня — «Відлюдник». Це символізує необхідність у саморефлексії та внутрішньому спокої. Завтра варто присвятити час собі та своїм думкам. У відносинах можливі глибокі розмови та розуміння.

Терези

Терезам випала карта «Справедливість». Це означає, що завтра ви будете шукати баланс та гармонію у всіх аспектах життя. Використовуйте цей день для вирішення конфліктів та прийняття важливих рішень. У відносинах пануватиме гармонія та взаєморозуміння.

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Скорпіон

Скорпіони отримали карту «Смерть». Це символізує трансформацію та нові починання. Завтра варто відпустити старе та відкритися новим можливостям. У відносинах можливі зміни, які приведуть до кращого розуміння та гармонії.

Стрілець

Для Стрільців карта дня — «Колесо Фортуни». Це означає, що завтра можливі несподівані події та зміни. Використовуйте цей день для прийняття нових викликів та можливостей. У відносинах можливі приємні сюрпризи.

Козоріг

Козорогам випала карта «Диявол». Це символізує необхідність у контролі над своїми бажаннями та пристрастями. Завтра вам варто бути обережними у прийнятті рішень. У відносинах можливі випробування, які допоможуть зміцнити зв’язки.

Водолій

Водолії отримали карту «Зірка». Це символізує надію та натхнення. Завтра ви будете сповнені оптимізму та віри у свої сили. Використовуйте цей день для реалізації своїх мрій. У відносинах пануватиме гармонія та взаєморозуміння.

Риби

Для Риб карта дня — «Місяць». Це означає, що завтра вам варто прислухатися до своєї інтуїції та внутрішнього голосу. У стосунках можливі глибокі розмови та розуміння. Використовуйте цей день для саморефлексії та медитації.

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