До найбільш напруженого моменту тижня Повного Мисливського Місяця, 17 жовтня, залишається два дні, тому представникам всіх знаків Зодіаку варто проявити максимальну обачність і обережність.



А на що саме звернути увагу сьогодні, незадовго до Повні, радить Таро-прогноз, який склали за розкладом за картами в редакції українського видання.

ВІДЕО ДНЯ

Овнам — «Маг»

Сьогодні для Овнів відкриються можливості для реалізації особистих цілей і планів. Карта «Маг» говорить про те, що ви володієте всіма необхідними ресурсами для досягнення успіху. Вірте у свої сили і не бійтеся проявляти ініціативу, особливо якщо справа стосується роботи або особистих проєктів.

Тельцям — «Поміркованість»

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Тельцям сьогодні варто зосередитися на пошуку внутрішньої гармонії. Карта «Помірність» підказує, що важливо знайти баланс між усіма аспектами вашого життя. Не поспішайте ухвалювати різкі рішення, краще приділіть увагу компромісам і поміркованим крокам. Це допоможе зберегти спокій і уникнути конфліктів.

Близнюкам — «Сонце»

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Сьогодні на Близнюків чекає день радості й успіху. «Сонце» освітлює ваш шлях, приносячи ясність у ситуації, які раніше були туманними. Це чудовий час для нових починань, творчих проєктів і спілкування з близькими. Ваша енергія притягуватиме удачу і позитивні події.

Ракам — «Місяць»

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Раки сьогодні можуть зіткнутися із ситуаціями, які не до кінця зрозумілі. Карта «Місяць» говорить про можливі ілюзії або приховані факти. Будьте уважні до своїх інтуїтивних відчуттів і не поспішайте з висновками. Можливо, краще відкласти важливі рішення до моменту, коли ситуація проясниться.

Левам — «Колесо Фортуни»

Левам сьогодні доведеться зіткнутися зі змінами. «Колесо Фортуни! вказує на несподіванки, які можуть змінити хід подій. Ці зміни можуть бути як позитивними, так і не дуже, але важливо розуміти, що все відбувається з волі долі. Будьте готові адаптуватися до нових умов.

Дівам — «Правосуддя»

Для Дів сьогодні настане момент справедливості. Карта «Правосуддя» підказує, що ваші дії і рішення будуть оцінені. Постарайтеся бути чесними і об'єктивними як із собою, так і з оточуючими. Якщо має бути вирішення правових питань, то ймовірний успішний результат.

Терезам — «Імператриця»

Сьогодні Терези відчуватимуть приплив творчої енергії. «Імператриця» уособлює родючість і достаток, тому день сприятливий для створення чогось нового. Це також гарний час для турботи про себе і близьких. Проявіть увагу і турботу у стосунках — це принесе гармонію.

Скорпіонам — «Вежа»

На Скорпіонів сьогодні очікують несподівані зміни. Карта «Вежа» символізує руйнування старого порядку заради створення нового. Це може бути непростий день, але будь-які труднощі приведуть до позитивних результатів у довгостроковій перспективі. Будьте готові до змін і відпускайте те, що більше не служить вам.

Стрільцям — «Зірка»

Сьогодні на Стрільців чекає день надій і натхнення. Карта «Зірка» говорить про те, що ви перебуваєте на правильному шляху, і Всесвіт підтримує ваші прагнення. Це час для того, щоб мріяти сміливо і слідувати за своїми бажаннями. Вірте в себе — і успіх не змусить на себе чекати.

Козерогам — «Смерть»

Козороги сьогодні можуть відчути необхідність завершити щось у своєму житті. Карта «Смерть» не пророкує буквальний кінець, а радше символізує трансформацію. Це час відмовитися від старого, щоб звільнити місце для нового. Будьте готові до важливих змін і не бійтеся їх.

Водоліям — «Закохані»

Для Водоліїв сьогоднішній день буде пов'язаний з ухваленням важливих рішень у стосунках. Карта «Закохані» говорить про необхідність вибору, який може торкнутися як особистої, так і професійної сфери. Дотримуйтесь поклику серця, але не забувайте і про логіку — баланс буде важливий.

Рибам — «Блазень»

На Риб сьогодні чекає день нових починань і авантюр. Карта «Блазень» підказує, що ви на порозі чогось незвіданого, і важливо не боятися ризикувати. Дотримуйтесь своїх імпульсів і відкрито зустрічайте будь-які можливості, які подарує вам цей день.

Також пропонуємо до Вашої уваги розклад про те, які зміни чекають на нас у найближчі три місяці — до кінця року та початку наступного.

Нагадаємо, що раніше астрологи вирахували знаки Зодіака, для підопічних яких поточний місяць є особливо вдалим.

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