Українським водіям нагадали про важливе правило, яке діє з 1 листопада

Зазвичай восени в Україні запроваджували «сезонне правило» — включення автомобілістами за межами населених пунктів ближнього світла фар. Але з весни поточного року це правило стало цілорічним, а ось обмеження швидкісного режиму на окремих дорогах на зимовий період залишилося.

ВІДЕО ДНЯ

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в ефірі телемарафону нагадав, що правила дорожнього руху з 1 листопада переходять на «зимовий період» — на дорогах усіх міст України встановлять обмеження швидкості до 50 км/год, повідомляє «РБК-Україна».

Йдеться про ті ділянки доріг у містах, де у теплий період було дозволено їздити зі швидкістю до 80 км/год. З листопада місяця дорожні знаки там буде змінено на обмеження швидкості до 50 км/год.

Читайте також: Їзда на автомобілі в дощ: п'ять правил, яких повинен дотримуватися кожен водій

РЕКЛАМА

«Літні підвищені швидкості» дозволено у кількох великих містах, зокрема, у Києві та Дніпрі.

«Тобто 80 км/год на літній період. Цей період зараз закінчується і вже з 1 листопада зазначені знаки будуть змінені на стандартні, тобто обмеження швидкості — 50 км/год. Таким чином, Правила фактично не змінюються, а настає зимовий період, який не передбачає інших обмежень швидкості руху», — пояснив Білошицький.

РЕКЛАМА

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції зазначив, що швидкісний режим на дорогах фіксують понад 300 камер та що патрульні поліцейські використовують близько 200 приладів TruCAM.

Раніше Олексій Білошицький розповідав, що в середньому кожен водій вчиняє по три порушення правил дорожнього руху на рік. Втім, є автовласники, які порушують правила у 10 разів більше. За його словами, Патрульна поліція вже ініціювала обговорення змін до правил дорожнього руху для того, щоб на законодавчому рівні обмежити кількість можливих порушень — до трьох на рік. Як саме хочуть карати порушників, він не уточнював.

РЕКЛАМА

Фото з відкритих джерел

55

Читайте нас у Facebook