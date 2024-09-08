Їзда на автомобілі в дощ: п'ять правил, яких повинен дотримуватися кожен водій

Ігнорування погодних умов може завдати чимало клопоту автовласнику. Так, зокрема, у спеку потрібно враховувати температурний режим, аби тиск в шинах не був більшим за рекомендований виробником, адже надлишок може привести й до аварійних ситуацій. Втім, літо вже минуло, невдовзі температура знижуватиметься й прийдуть дощі, що принесе свої загрози.

ВІДЕО ДНЯ

Як пише профільне видання «Твоя машина», навіть невеликий дощ може зробити дорогу слизькою, особливо в перші хвилини, коли волога змішується з брудом і мастилом на дорозі. Небезпека також посилюється при переходах температури — дощ може перетворитися на мокрий сніг, що збільшить ризик заносу.

Так що, по-перше, перед поїздкою важливо перевірити прогноз погоди, щоб бути готовим до можливих погіршень умов.

По-друге, небезпеку під час дощу можуть «забезпечити» зношені шини. Адже однією з головних проблем у вологу погоду є аквапланування — втрата зчеплення шин з дорогою через воду. Що сильніше зношені шини, то вища ймовірність аквапланування, оскільки протектор не може ефективно відводити воду. Глибина протектора шин має бути не менше 4 мм для безпечного пересування в умовах сильного дощу. Якщо ви не стежите за станом гуми, то ризик заносу і втрати керування зростає в рази.

РЕКЛАМА

По-третє, це нехтування швидкістю руху, яку під час дощу по трібно знизити. Адже мокра дорога збільшує гальмівний шлях автомобіля, а висока швидкість ускладнює контроль за машиною в умовах погіршеної видимості. Експерти радять зменшувати швидкість на 20−30% у дощову погоду. Наприклад, якщо сухою дорогою ви їдете зі швидкістю 100 км/год, то під час дощу краще їхати не швидше 70−80 км/год.

По-четверте, мокрою дорогою не рекомендують їздити у режимі круїз-контролю. В разі аквапланування система продовжить підтримувати швидкість, і ви можете втратити контроль над автомобілем. Увімкнений круїз-контроль позбавляє водія можливості оперативно відреагувати на зміну дорожніх умов. У дощ краще повністю контролювати прискорення і гальмування автомобіля вручну.

РЕКЛАМА

І по-п'яте, небезпеку несе неправильне використання фар, к оли у дощ на на дорозі видімість значно погіршується. Багато хто з водіїв вмикають тільки денні ходові вогні, однак в умовах дощу потрібно обов’язково вмикати й ближнє світло, а в сильний дощ — задні протитуманні фари. Це не тільки поліпшить вашу видимість, а й зробить ваш автомобіль помітнішим для інших учасників руху. Категорично забороняється вмикати дальнє світло — воно створює відблиски і ще більше погіршує видимість як вам, так і зустрічним водіям.

Раніше автоексперти розповіли, чого категорично не можна робити, якщо в автівці відмовили гальма.

РЕКЛАМА

Фото Pixabay

89

Читайте нас у Facebook