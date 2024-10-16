«Ненавиджу цих х… хлів»: СБУ затримала чиновника, відповідального за безпеку «Укренерго» (відео)

Служба безпеки України, яка нещодавно за допомогою молдовських колег затримала кремлівського ідеолога — Дмитра Чистіліна, який працював помічником ексрадника путіна Сергія Глазьєва, задокументувала підривну діяльність ще однієї «великої риби».

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Як зазначають в СБУ, затриманий не просто посадовець «Укренерго», який виправдовував воєнні злочини рашистів та заперечував державність України, а один з керівників департаменту безпеки держпідприємства. Він відповідав за охорону стратегічно важливих об’єктів Об’єднаної енергосистеми України.

Зазначається, що під час розмов з колегами та знайомими посадовець намагався виправдовувати воєнні злочини рашистів, зокрема повітряні атаки на цивільну інфраструктуру нашої держави, вихваляв кремлівський режим, зізнавався у своєї ненависті до українців та висловлював бажання їх вбивати.

Також фігурант під час телефонних дзвінків своїм приятелям «зливав» інформацію про наслідки ракетно-дронових ударів по українських енергооб’єктах.

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Мовно-лінгвістична експертиза підтвердила факти протиправної діяльності посадовця на користь країни-агресора.

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Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 436−2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою), йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Наразі триває слідство, яке встановить всі обставини злочину, зокрема й те, що стосується несанкціонованого поширення відомостей, що становлять державну таємницю.

В СБУ не називають призвіща затриманого. Втім, тг-канали пишуть, що йдеться про Олега Грибенка.

Раніше повідомлялося про затримання на Донеччині 22-річного оператора безпілотних систем однієї з бригад ЗСУ, яка наразі тримає оборону на Краматорському напрямку. Військовий зливав ворогу локації свого (!) підрозділу.

Фото СБУ

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