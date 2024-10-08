Жирний улов: СБУ внаслідок спецоперації спіймала відомого кремлівського ідеолога війни з Україною

СБУ, яка нещодавно затримала у Харкові викладачку, яка наводила ракети росіян на місто, затримала одного із кремлівських ідеологів російської «СВО» проти України.

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Як повідомляють в Службі безпеки України, у співробітництві з іноземними партнерами та Держприкордонслужбою був затриманий Дмитро Чистілін — помічник ексрадника путіна Сергія Глазьєва, одного з головних «модераторів» захоплення Криму, Донецької та Луганської областей та розробника «Стратегії інформаційної війни», яка виправдовувала повномасштабне вторгнення росії в Україну.

«Протягом 2016−2024 років Чистілін підготував для кремля низку „аналітичних матеріалів“, в яких підтримував збройну агресію рф та „інтеграцію“ тимчасово окупованих районів України до складу росії. Надаючи допомогу російським спецслужбам, зловмисник став автором численних публікацій, спрямованих на проведення інформаційних диверсій проти нашої держави. Також Чистілін брав активну участь у просуванні інтересів кремля за межами росії. Серед іншого, він організовував втручання у виборчі процеси у країнах Східної та Центральної Європи на користь москви», — йдеться у повідомленні.

Чистілін брав участь у різноманітних заходах в європейських країнах, поширюючи кремлівські наративи та сподіваючись зменшити підтримку України з боку західних партнерів.

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Після участі в одному з таких «форумів» Чистіліна й було затримано у взаємодії з правоохоронцями Республіки Молдова, коли він намагався повернутися до москви через території третіх країн.

Затриманий, який виїхав з України ще до початку повномасштабного вторгнення рф, наразі знаходиться під вартою. Йому повідомили про підозру за двома статтями — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, та виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників.

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Фігуранту загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше в СБУ повідомляли, що зібрали доказову базу на Олександра Захарова — власника та головного конструктора російської компанії ZALA Aero Group, яка розробляє безпілотні системи для війни проти України. Йому інкримінують пособництво у веденні агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

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Фото СБУ

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