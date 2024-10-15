Наводив вогонь на свою бригаду: СБУ затримала бійця-зрадника

На Донеччині силовики СБУ затримали 22-річного оператора безпілотних систем однієї з бригад ЗСУ, яка саме тримає оборону на Краматорському напрямку. Згідно з наявними доказами, «захисник» зливав ворогу локації свого (!) підрозділу,

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При цьому побратими затриманого займалися коригуванням вогню по рашистах, що на той час атакували Часів Яр.

Зокрема зрадник намагався передати ворогу координати інших підрозділів ЗСУ в районі Часового Яру, але контррозвідники СБУ викрили агента фсб і запобігли ворожим ударам по локаціях українських військ.

Скрін листування

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Під час слідства стало відомо, що чоловіка завербували ще у 2023 році, констатували в СБУ.

«За даними слідства, фігурант потрапив у поле зору окупантів через свої прокремлівські коментарі в російських Telegram-каналах, де підтримував війну росії проти України», — додає СБУ.

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Під час обшуків було вилучено мобільні телефони із доказами роботи на ворога.

Затриманому вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Відзначимо, що оператори БПЛА є однією з приорітетних цілей ворога. Так нещодавно російські військові на полі бою стратили групу дронщиків ЗСУ.



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