Рішення будуть публічними: командувач Сухопутних військ пообіцяв розібратися з погрозами військовим від його радника

Після публічного скандалу, ініційованого військовослужбовцями підрозділу «Асгард», командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк пообіцяв публічне розслідування. Саме службове розслідування вже ініційовано, залишилося дочекатися його результатів. Про це повідомляє сам Олександр Павлюк на своїй сторінці у Telegram. Зробив він це в рамках реакції на скандал, в якому був замішаний нібито його радник.

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Раніше бійці підрозділу ЗСУ «Асгард» заявили про тиск та погрози з боку цивільної людини — Олександра Дмитрієва із позивним «Тихохід». Представлений особовим складом як радник командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Павлюка, Дмитрієв спробував віддавати накази військовим. Після того, як його вказівки були проігноровані, «Тихохід» почав погрожувати.

За наслідками скандалу Олександр Павлюк ініціював службове розслідування інциденту.

«З метою встановлення реальних фактів та обставин, надання належної правової оцінки подій, про які повідомила група Asgard на власних ресурсах у соціальних мережах, ініційовано мною проведення службового розслідування Військовою службою правопорядку у Збройних силах України», — заявив про своє рішення Павлюк.

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Він додав, що після завершення розслідування висновки та рішення будуть публічними, і «справедливість буде забезпечена у повній відповідності до норм чинного законодавства».

Нагадаємо, раніше скандал спалахнув між військовими та мером Дніпра Борисом Філатовим, якого бійці ЗСУ закликали відповідати за свої вчинки.

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