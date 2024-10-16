Військові порадили меру Дніпра Філатову не скиглити, а відповідати за свої вчинки (відео)

Захисники записали відповідь на звернення Бориса Філатова, в якому він жаліється на велику кількість кримінальних справ щодо нього та чиновників мерії Дніпра. У відео, опублікованому в Instagram, бійці багатьох підрозділів обурюються спробами Філатова прикритися військовими у ряді корупційних скандалів навколо його команди.

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«Не прикривайся бійцями, військовими! Всі знають, що ти — вор», — сказав боєць з позивний «Медвідь».

Військовий з позивним «Тоха» обурився тим, що Філатов ображав сім’ї захисників, їх матерів, дружин, дітей, а зараз просить допомоги у військових і висуває претензії до правоохоронців. «Хочу від себе сказати: Борюсік, біжи, доки не пізно!», — зазначив він.

Військовий з позивним «Дюшес»: «Альбертович, щось риторика сильно змінюється, коли за д#пу прихопили. То ти поливаєш брудом мешканців, а тепер увесь такий хороший та правильний. Те, що ти майстер перевзуватися, знають всі».

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Боєць з позивним «Таліб» порадив Філатову не скиглити, а відповідати за свої вчинки.

«Не треба скиглити, не треба жалюгідних оцих відео записувати. Треба починати відповідати за свої вчинки, які ви наробили за роки свого керування містом, якщо так можна сказати», — наголосив він.

Військовий з позивним «Якудза» повідомив, що мера Дніпра ніхто не поважає у місті, бо всі знають його як головного корупціонера України.

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Разом з тим, боєць з позивний «Пума» зазначив, що Філатов має відповісти за скоєне ним. «Я в житті не бачив більш цинічної, більш брехливої, більш самозакоханої істоти. Стільки, скільки він зробив зла зі своєю командою для Дніпра, для наших містян, не зробила ще жодна людина. Він обов’язково повинен відповісти за свої злодіяння», — підсумував він.

Як повідомлялося, минулого тижня мер Дніпра Філатов записав відеозвернення, в якому заявив, що справи по корупції, які відкрито проти нього та його команди, є тиском.

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Раніше депутати міської ради Дніпра з партії «Пропозиція», яку в місті очолює мер Борис Філатов, потрапили в гучний скандал, поїхавши разом з дружинами та подругами відпочивати на елітний курорт Vakkaru Maldives на Мальдівах замість участі в міжнародній конференції з питань відбудови міста. Тоді журналісти звернули увагу на кричуще дорогі коштовності компанії. Зокрема, депутат від «Пропозиції» Євген Кривошеєв, який також відповідає у Філатова за землю та будівництво, приїхав на Мальдіви з дружиною Ольгою, яка вбралася у коштовності на суму понад € 50 000: кольє Van Cleef — € 12 900, браслети — € 6600 та € 4950, Cartie за € 14 400, сережки за € 4450.



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