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Командування Сухопутних військ просить утриматися від оцінки відео групи «Асгард» через відсутність повного об’єму інформації

16:44 14 жовтня 2024
ЗСУ

Командування Сухопутних військ ЗСУ просить утриматися від оцінки фрагмента відео, розповсюдженого групою «Асгард». Через відсутність повної інформації оцінка може бути неправильною. Відповідну заяву оприлюднено на фейсбук-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

«Щодо фрагмента відео, розповсюдженого 13 жовтня, підрозділу „ОЧІ“ групи „Азгард“ у соціальній мережі „Фейсбук“, повідомляємо, що інцидент буде ретельно розслідуваний. На час перевірки просимо громадян утриматись від самостійної емоційної оцінки даної ситуації, яка може бути невірною, через відсутність повного об'єму інформації та протиріччя наявної», — йдеться у повідомленні.

В командуванні Сухопутних військ зазначили, що будуть з'ясовані обставини справи, аргументи та докази обох сторін конфлікту. Діям учасників конфлікту буде надана правова оцінка.

«Інформація щодо рішень, прийнятих в результаті службового розслідування, буде доведена до широкого загалу», — наголосили в Сухопутних військах.

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Раніше повідомлялося, що група «Асгард» оприлюднила відео, в якому розповіла про конфлікт з радником командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександром «Тихоходом» Дмітрієвим.

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У коментарях до допису щодо заяви військових Дмітрієв заперечив звинувачення. Він заявив, що «ця провокація давно спрогнозована».

«Відео є нарізкою побутової розмови. Ніяких образ військовослужбовцю та Збройним силам не наносилось. Людина, що записувала потайки аудіо, провокувала постійно, перебиваючи співбесідників, та іншим чином провокуючи реакцію. Навіть чутно, що це нарізка фраз», — розповів Дмітрієв. За його словами, буде розслідування, а ситуацію коментуватимуть «офіційні джерела».

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Раніше повідомлялося, що Сухопутні війська заборонили мобілізацію однієї групи чоловіків.

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