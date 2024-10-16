Знайшов себе в армії: у ЗСУ пояснили, чому екснардеп Олег Ляшко тепер командує батальйоном у званні лейтенанта

Днями стало відомо, що екснардеп України та лідер Радикальної партії України Олег Ляшко, який раніше в армії відзначився хіба що любов'ю до російських пісень, став командиром батальйону безпілотних літальних систем. При цьому звання політика — лейтенант, здається надто низьким для призначення на таку посаду. Проте, як стверджують у ЗСУ, призначення Ляшка — заслужене.

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Про це йдеться в офіційному повідомленні 11-го армійського корпусу ЗСУ, до складу якого входить 63 механізована бригада. Пресслужба стверджує, що переміщення лейтенанта Ляшка Олега Валерійовича на посаду командира батальйону безпілотних систем 63-ї ОМБР прийнято на підставі клопотання та плану переміщення командира бригади.

«За даними, отриманими від 63-ї ОМБР, лейтенант Ляшко Олег Валерійович за два роки служби у цій бригаді зарекомендував себе якнайкраще. Щодо безпілотних систем він одразу почав глибоко вникати в їхню суть та їхню роль на полі бою, розуміючи їхню важливість. Під час його перебування на посадах, пов'язаних з безпілотними системами, було організовано роботу щодо відображення значної кількості механізованих штурмів, знищено сотні одиниць техніки та живої сили противника», — йдеться у повідомленні 11-го армійського корпусу.

Також наголошується, що у вересні батальйон безпілотних систем 63-го ОМБР увійшов до топ-10 підрозділів з ефективності серед підрозділів та з'єднань Збройних Сил України в ураженні живої сили, військової техніки та інших засобів противника з використанням безпілотних систем.

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«Враховуючи вищесказане, командуванням 63-ї ОМБР і 11 армійського корпусу було прийнято відповідне кадрове рішення про призначення лейтенанта Ляшка Олега Валерійовича на посаду командира батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади», — резюмували в штабі.

Раніше повідомляли про те, що спалахнув скандал навколо підрозділу «Асгард». Його бійців звинуватили в тиску та погрозах з боку якогось Олександра Дмитрієва з позивним «Тихоход», який був ним представлений як радник командувача Сухопутних військ Збройних сил Олександра Павлюка.

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Фото: Facebook Олега Ляшка

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