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Суспільство та люди

Охоронець Ляшко знову оскандалився, наразі — разом із екснардепом, який співає (відео)

8:59 1 листопада 2023
Олег Ляшко

У мережі завірусилося відео з екснардепом Олегом Ляшком та його охоронцем Євгеном Стипанюком (нещодавно дружина запідозрила його у замаху на неї та її охоронця), які розважаються в караоке співом російської попси. Нині обидва є військовослужбовцями.

Слід зазначити, що невідомо, де та коли зроблено відео. Один із інтернет-користувачів розмістив його в коментарях під останнім постом Ляшка на його сторінці у Фейсбуці. Реакції екснардепа наразі немає.

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Олег Ляшко та його охоронець не вперше опиняються у центрі скандалу. Так, у 2019 році вони стали фігурантами справи про напад на нардепа Андрія Геруса.

А 2020 року чоловік, схожий на охоронця Олега Ляшка, під час дорожнього інциденту погрожував іншому водієві пістолетом.

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Нагадаємо, що минулого року Олег Ляшко потрапив у ДТП, заявивши, що «бики на двох броньованих авто» порушили правила дорожнього руху, поїхавши на червоне світло із включеними проблисковими маячками.

Фото зі сторінки Олега Ляшка у соцмережах

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