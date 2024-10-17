Нічна атака ворога дронами: в одному з дитсадків Києа виявлено уламок БЛПА

Росія в ніч на 17 жовтня атакувала Україну дронами. Зафіксовано п'ять влучань по об’єктах інфраструктури у прифронтових областях, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Окупанти випустили по території нашої країни 56 ударних дронів та безпілотників невстановленого типу з Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська.

Також ворог задав удару керованою авіаційною ракетою Х-59 з повітряного простору Курської області.

Сили ППО знищили 22 ворожі дрони. ППО працювала у Сумській, Київській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Миколаївській, Черкаській, Одеській та Тернопільській областях.

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Ще 27 ударних безпілотників локаційно втрачено внаслідок протидії РЕБ. Два безпілотники вийшли з повітряного простору в напрямку Білорусі.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про п'ять влучань по об’єктах інфраструктури у прифронтових областях.

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Також вночі окупанти атакували енергетичний об'єкт у Миколаївській області. Як повідомила місцева влада, внаслідок обстрілу сталося знеструмлення споживачів.

«Ворог атакував енергетичну інфраструктуру, внаслідок чого є знеструмлення абонентів. Енергетики вже заживили більшу частину споживачів, роботи продовжуються. Постраждалих немає», — йдеться у повідомленні.

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Крім того, росіяни намагалися вдарити по Києву. Всі дрони, які летіли на столицю, були знищені. Проте внаслідок атаки був пошкоджений житловий багатоквартирний будинок в Деснянському районі Києва.

Також у Деснянському районі столиці після ворожої атаки виявили невеличкий уламок БпЛА на території дитячого садочка. Розбита шибка в приміщенні закладу. Інших ушкоджень та руйнувань немає. Потерпілих не виявили, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

У цьому ж районі уламки БпЛА впали на відкритій території. Руйнувань та потерпілих немає.

Нагадаємо, минулої ночі Сили ППО знищили понад 100 безпілотників над територією України. 51 ворожий БпЛА було збито у Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Тернопільській, Херсонській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Чернівецькій областях. Ще 60 дронів-камікадзе локаційно втрачено внаслідок активної протидії РЕБ.

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