Майже півтори сотні дронів атакували Україну вночі: понад 100 безпілотників збито чи придушено, «полювання» триває (фото)

У ніч проти середи, 16 жовтня, росіяни влаштували, мабуть, наймасовішу атаку з повітря, застосувавши дрони-камікадзе та ракети.

Як повідомляють в командуванні Повітряними Силами ЗСУ, 136 ударних БпЛА запускали з Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська (рф). А по Донеччині було завдано удару зенітною керованою ракетою С-300/400 із тимчасово окупованої частини регіону. Чернігівщина зазнала атаки керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору Курської області (рф).

ВІДЕО ДНЯ

Станом на ранок 16 жовтня повідомлялося про збиття в результаті протиповітряного бою 51 ворожого БпЛА в Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Тернопільській, Херсонській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Чернівецькій областях.

Ще 60 дронів-камікадзе локаційно втрачено внаслідок активної протидії РЕБ. Понад 20 БпЛА ще знаходяться в повітряному просторі України, а два «шахеди» повернулися назад — у напрямку рф.

РЕКЛАМА

Під атакою, зокрема, перебував столичний регіон. «Після одноденної перерви вперше за майже 50 днів, російські війська знов поновили терор ударними БпЛА по цивільних містах України. Зокрема, ворог намагався атакувати безпілотними літальними апаратами і Київ. Повітряна тривога у столиці тривала понад дві години. Усі ворожі БпЛА, які загрожували Києву, було знешкоджено на підступах до столиці! Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила», — зазначив керівник КМВА Сергій Попко.

За його словами, станом на ранок середи в Київській області ще фіксуються російські дрони, ведеться бойова робота ППО. Він не виключає, що ворожі безпілотники можуть спрямувати вектор руху на Київ і у столиці буде знов оголошена повітряна тривога.

РЕКЛАМА

А голова Тернопільскої ОДА В'ячеслав Негода розповів про завданий ворогом удар по промисловому об'єкту на території області На підприємстві виникла масштабна пожежа, яку завдяки профільним службам вдалося швидко локалізувати. «Загиблих та травмованих немає», — додав він.

РЕКЛАМА

Тим часом в Сумській ОВА розповіли про нічні та ранкові атаки ворога на регіон. Зокрема, в Шалигинській громаді пролунали два вибухи внаслідок атаки ворожими КАБами. Стільки ж було випущено й по Юнаківській громаді.

Силами та засобами протиповітряної оборони у небі над Сумщиною знищено 9 БпЛА типу «Шахед».

Нагадаємо, що напередодні ворог вдарив ракетами по Миколаєву — загинула жінка, 23 людини отримали травми різного ступеня важкості. В одному із жилих районів обласного центру було пошкоджено інфраструктурний об'єкт, приватні житлові будинки та автомобілі.

Фото зі сторінки Сумської ОВА у соцмережах

177

Читайте нас у Facebook