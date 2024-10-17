Дронова-ракетна атака на Україну: скільки цілей знищила ППО

В ніч на 17 жовтня російська армія вночі знову атакувала Україну ударними безпілотниками. На Київ російські дрони заходили хвилями з різних напрямків, повідомив голова КМВА Сергій Попко.



Повітряну тривогу у столиці оголошували 4 рази. Сумарно небезпека тривала три з половиною години, зазначив він. Крім загрози БпЛА, одна з тривог була повʼязана із загрозою застосування ворогом балістичної зброї.

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«Внаслідок злагодженої роботи протиповітряної оборони та інших складових сил оборони, всі російські БпЛА які були виявлені в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста, були знешкоджені», — додав Попко.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки російських ударних дронів в Деснянському районі Києва

пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. На трьох поверхах будинку було пошкоджене скління вікон та внутрішнє оздоблення кімнат. Даних щодо потерпілих не надходило.

Як повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації, сьогодні вночі у небі над Сумщиною наші зенітники знищили 5 ворожих «шахедів».

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Також російські окупанти знову били по Нікопольщині. Обстріл пережила Марганецька громада. Агресор атакував з РСЗВ «Град». Випустив десяток снарядів. Люди неушкоджені, зазначив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У прифронтовій Запорізькій області впродовж минулої доби окупанти завдали 424 удари по 8 населених пунктах.

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Під удари росіян потрапили Мала Токмачка, Новоданилівка, Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївка, Новоданилівка, Роботине, Левадне.

Надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

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За інформацією Повітряних сил, у ніч на 17 жовтня ворог задав удару по Україні керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору Курської області, а також 56-ма ударними БпЛА та безпілотниками невстановленого типу.

До відбиття нападу залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 22 ворожі БпЛА в Сумській, Київській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Миколаївській, Черкаській, Одеській та Тернопільській областях.

Два безпілотники вийшли з повітряного простору в напрямку Білорусі, 27 ударних БПЛА та безпілотників невстановленого типу локаційно втрачено внаслідок активної протидії РЕБ Сил оборони.

Зафіксовано 5 влучань ударних БпЛА по об’єктах інфраструктури у прифронтових областях.

Нагадаємо, минулої майже півтори сотні дронів атакували Україну. Сили ППО знищили понад 100 безпілотників.



Як повідомлялось, на фронті зараз найгарячІшим вважається Куп'янський напрямок. У самому Куп'янську, а також у Кіндрашівці, Курилівці, Петропавлівці різко погіршилась безпекова ситуація. Там оголосили примусову евакуацію всіх цивільних.

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