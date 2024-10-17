Битва за храм: парафіяни московського патріархату взяли штурмом собор у Черкасах

В Україні продовжується протистояння між Українською православною церквою Московського патріархату, діяльність якої заборонена, та ПЦУ.

Вранці у четвер, 17 жовтня, військовий священник СУВД ПЦУ Володимир Рідний повідомив, що найбільший православний храм України, який тривалий час перебував під управлінням московського патріархату, повернувся в лоно Православної церкви України.

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«Відтепер Свято-Михайлівський кафедральний собор буде завжди відкритий для наших військовослужбовців, адже він вже став Гарнізонним», — написав він у Facebook.

Також зазначалось, що на території храму буде створено осередок національно-патріотичного виховання, недільну школу та підготовку капеланів.

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«Ба більше, є ще дуже багато проєктів, які будуть спільно втілюватися українською громадою. Усіх парафіян, які були й залишаються в Українській православній церкві (московського патріархату), запрошуємо до молитви у Гарнізонному храмі українською мовою», — підсумував капелан.

Дещо згодом місцеві Telegram-канали почали повідомляти про те, що під собором збираються прихильники УПЦ МП. Вони нібито чекали на прибуття неодноразово підозрюваного у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі митрополита Феодосія та бризкались свяченою водою.

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Вже незабаром парафіяни московського патріархату почали штурмувати собор. Очевидці повідомляли, буцімто віряни зламали вхідні ворота, прорвались на територію храму й почали виганяти капеланів ПЦУ та представників громади, застосовуючи сльозогінний газ.

Рідний опублікував новий допис, в якому повідомив, що «московські прихвосні, ведучи поперед себе зазомбованих бабусь і дітей, прорвали вхід до собору».

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«Поки наші захисники боронять кордони України ми не можемо відстояти наш храм? Тож прямо зараз з боку вулиці Максима Залізняка, там де поліграфія, збираємось, аби відстояти свій храм та забрати його у московського патріархату! Їдьте з дому, з робіт, звідусіль! Прямо зараз», — наголосив військовий священник.

Тим часом у пресслужбі поліції Черкаської області у Facebook повідомили, що у Черкасах біля Свято-Михайлівського собору працює слідчо-оперативна група Черкаського районного Управління поліції,

поліцейські групи комунікації й патрульні.

«Наразі повні обставини з'ясовують слідчі та визначають правову кваліфікацію події, а також встановлюють учасників інциденту», — підсумували правоохоронці.

Пізніше політичний експерт Андрій Смолій повідомив, що у Черкасах громада міста увійшла до собору, а представники російської церкви залишили територію храму.

Він також нагадав слова митрополита Черкаського та Чигиринського Іоана про те, що храм перейшов до ПЦУ ще 12 червня 2024 року.

Нагадаємо, СБУ неодноразово затримувала священників УПЦ МП, які розповсюджували російські наративи й не визнавали росію країною-агресоркою. Так, на Закарпатті правоохоронці розслідували справи щодо антиукраїнської діяльності двох кліриків УПЦ МП. Настоятелі двох храмів з Тячівського району через свої акаунти у соцмережах публічно насаджували аудиторії наративи комуністичного режиму. Чоловіки поширювали заборонену в Україні символіку та російські гасла, пропагували тоталітарний режим.

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