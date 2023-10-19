Початок зроблено: Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про заборону церкви московського патріархату

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов'язаних із країною-агресоркою росією.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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Таким чином, в Україні можуть заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату.

Зазначимо, що за таке рішення проголосувало 267 нардепів.

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При цьому проти голосували 11 представників «Платформи за життя та мир», 3 — групи «Відновлення України». Ще двоє нардепів утримались, а 17 — не голосували.

Результати голосування

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Нагадаємо, що в нинішньому році Служба безпеки України провела низки перевірок єпархій УПЦ МП. Десятки служителів Московського патріархату отримали підозру за розпалювання ворожнечі, заперечення війни та навіть державну зраду. Найрезонанснішою стала справою колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита УПЦ МП Павла. Його підозрюють у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправданні збройної агресії РФ. Спершу суд арештував митрополита Павла, але пізніше він вийшов з-під варти під заставу.

Також варто зазначити, що з початку повномасштабної війни спецслужба викрила понад 60 кліриків УПЦ МП, які працювали на рф, продавали зброю і дитячу порнографію.



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