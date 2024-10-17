Колишній футболіст «Чорноморця» та збірної України 50-річний Дмитро Парфьонов, який виграв на чолі «Тосно» Кубок росії, розповів, як у середині 1990-х постраждав від бандитів у рідній Одесі.

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«Це 1990-ті роки… Такий час був, — поділився Дмитро Парфьонов спогадами з російськими ЗМІ. — Приїхали люди з іншої країни, з Придністров'я. Напевно, приїхали зробити свою справу, вірно? Їм взагалі без різниці, вони що знають людей? Звісно, у місті всі знали мою машину. І ніхто ніколи в житті не наважився б щось зробити зі мною.

А тут сідаєш у машину — залітають один і другий. Ти ж явно не можеш швидко вискочити з машини. І ніж приставляють. Я їм ще говорю: «Хлопці, не за адресою». А в місті ми всіх знали і нас знали. Але не вони. Їм треба було, щоби я відключився. Заїхали на подвір'я спочатку, змусили випити пляшку з клофеліном та горілкою. Напоїли мене, а потім викинули за містом на узбіччі. Хотіли, щоб я більше у відключці був, щоб залишити область.

Обставини складалися так, що незрозуміло, як може закінчитися. Живий — і добре. Потім цю банду впіймали. У них там 9 чи 11 таких випадків, коли вони приїжджали «зальотними» до міста. Причому люди, які займалися викраденнями безпосередньо в Одесі, були добре нам знайомі. Вони з батьками та начальником ДАІ області перебували у нас удома, коли я прийшов. Сиділи й казали: «Це не наші. Ми знаємо машину Дмитра». Тобто в Одесі неможливо було уявити, щоби щось сталося, якщо тебе знають. Усі кримінальні авторитети знали один одного і нас. А футболістів узагалі любили завжди. Такий час був".

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Як відомо, у колишнього футболіста «Спартака» Дмитра Парфьонова, який донедавна тренував «Актобе» з Казахстану, є російське громадянство, і він постійно живе в країні-агресорі. Попри те, що в Україні продовжують жити його родичі, Парфьонов жодного разу публічно не засудив агресію росії і навіть зіграв за легенд «Спартака» у пропагандистському матчі пам'яті ще одного колишнього українця Іллі Цимбаларя.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарного футболіста пограбували на Олімпійських іграх-2024 у Парижі на пів мільйона доларів.

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Фото ФК «Урал»

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