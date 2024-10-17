Запоріжжя може бути окуповано: Олег Жданов назвав терміни і як у цьому може брати участь Північна Корея
Військовий союз, який уклали між собою росія та КНДР, може серйозно погіршити становище України і навіть призвести до окупації Запоріжжя. Щоправда, трапиться це не раніше весни 2025 року.
Такий прогноз каналу Times of Ukraine дав військовий експерт Олег Жданов. За його словами, чималу роль у цьому потенційно можуть зіграти частини армії КНДР, оскільки сама росія має найжорстокіші проблеми з резервами, а наявних сил для захоплення Запоріжжя у росіян просто немає. З цієї причини здійснити велику наступальну операцію із захоплення такого великого міста як Запоріжжя, окупанти до кінця року не зможуть.
Зокрема, на думку Олега Жданова, у разі появи в лавах росії військових частин з Північної Кореї їх можуть використовувати як:
- частини першої лінії на передовій;
- частини прикриття кордону росії з Україною, що дозволить зняти звідти власне російські підрозділи;
- частини бойового забезпечення, передусім здійснення інженерних робіт.
Якщо росіянам вдасться вирішити проблеми з резервами, у тому числі за допомогою частин з КНДР, Олег Жданов прогнозує спробу захоплення Запоріжжя окупантами приблизно навесні 2025 року.
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