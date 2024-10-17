40.98 / 41.51 44.76 / 45.41
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Запоріжжя може бути окуповано: Олег Жданов назвав терміни і як у цьому може брати участь Північна Корея

18:16 17 жовтня 2024
Запоріжжя

Військовий союз, який уклали між собою росія та КНДР, може серйозно погіршити становище України і навіть призвести до окупації Запоріжжя. Щоправда, трапиться це не раніше весни 2025 року.

Такий прогноз каналу Times of Ukraine дав військовий експерт Олег Жданов. За його словами, чималу роль у цьому потенційно можуть зіграти частини армії КНДР, оскільки сама росія має найжорстокіші проблеми з резервами, а наявних сил для захоплення Запоріжжя у росіян просто немає. З цієї причини здійснити велику наступальну операцію із захоплення такого великого міста як Запоріжжя, окупанти до кінця року не зможуть.

Зокрема, на думку Олега Жданова, у разі появи в лавах росії військових частин з Північної Кореї їх можуть використовувати як:

  • частини першої лінії на передовій;
  • частини прикриття кордону росії з Україною, що дозволить зняти звідти власне російські підрозділи;
  • частини бойового забезпечення, передусім здійснення інженерних робіт.

Якщо росіянам вдасться вирішити проблеми з резервами, у тому числі за допомогою частин з КНДР, Олег Жданов прогнозує спробу захоплення Запоріжжя окупантами приблизно навесні 2025 року.

РЕКЛАМА

Раніше повідомляли про те, що США висловили стурбованість можливою появою в Україні частин армії КНДР, що говоритиме про розпач росії.

РЕКЛАМА

473

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Єгор Гордєєв

Був вражений: популярний телепроєкт змінює ведучого

слимаки

Зробіть це зараз, і слимаки підуть з вашої ділянки: городниця порадила дієвий спосіб боротьби з шкідниками на капусті

зодіак

Ракам — робота в колективі, Терезам — спілкування з однодумцями, а Близнюкам — експерименти з іміджем: що обіцяють знакам Зодіаку зорі 17 жовтня

Десерт із гарбуза

«Манго» з гарбуза: дивовижний десерт, який готується просто та зберігається довго

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту