Стурбовані: США про північнокорейських солдат, які воюють на боці росії

Сполучені Штати «стурбовані» повідомленнями про те, що північнокорейські солдати воюють на стороні росії в Україні, заявив речник Білого дому, пише Reuters.

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Днями президент України Володимир Зеленський звинуватив Північну Корею у передачі персоналу збройним силам росії, заявивши, що розвідувальні служби поінформували його про «фактичну участь Північної Кореї у війні» в Україні. У своїй заяві речник Ради національної безпеки Білого дому Шон Саветт заявив, що участь північнокорейських військ в Україні, якщо це правда, означатиме значне посилення оборонних відносин між Північною Кореєю та росією.

«Такий крок також свідчитиме про новий рівень відчаю росії, оскільки вона продовжує зазнавати значних втрат на полі бою у своїй жорстокій війні проти України», — сказав Саветт.

Додамо, що Володимир Зеленський заявив, що союз між росією та Північною Кореєю посилюється. Мова не лише про передачу зброї, а й про «передачу людей до військових сил окупантів».

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