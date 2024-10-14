«Не найкраща піхота, але…»: у Третій штурмовій прокоментували участь солдатів КНДР у війні на боці росії

Північна Корея, як і Іран, підтримують росію у її загарбницькій війні з Україною, забезпечуючи країну-агресорку озброєнням. КНДР також надає росії балістичні ракети, кілька застосувань яких підтверджували військові. А днями українскі дрони вдарили по арсеналу в Брянській області рф, де, окрім іншого, зберігалися північнокорейські боєприпаси.

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Далі — більше: аналітики почали частіше говорити про те, що північнокорейський диктатор може відправити на війну в Україну своїх солдатів. Нещодавно під Донецьком влучним ракетним ударом були ліквідовані понад 20 військових противника, серед яких — шестеро офіцерів з Північної Кореї, які прибули для так званого «обміну досвідом».

Тим часом в українській розвідці заявляють, що Кім Чен Ин вже відправив до росії кілька тисяч солдатів, які після підготовки можуть брати безпосередню участь у бойових діях, пише Washington Post.

Співбесідник журналістів не виключив, що північнокорейські військові можуть бути задіяні у прикордонних регіонах росії, а російських військових, які наразі там знаходяться, перекинуть в Україну.

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Про участь військових КНДР в війні проти України на боці росії говорив і майор ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін. Він впевнений, що окремі північнокорейські фахівці, зокрема, інженери, давно вже проводять спільну роботу з рф.

«Що стосується піхоти, то очевидно, це буде не найбільш мотивована та якісна піхота, але це у будь-якому випадку люди, які потрібні на фронті. І вплинути на ситуацію вони можуть суттєво, навіть якщо замінять російські підрозділи в тилу. Залучення північнокорейських військових — цілком реальна історія. На відміну від наших партнерів, союзникам рф нічого не заважає допомагати всім, чим вони можуть. Тим більше санкціями Північну Корею вже точно не налякати», — підкреслив він.

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На тісну співпрацю КНДР з росією звертав увагу й президент України Володимир Зеленський.

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Про те, що на окупованій території Донеччини перебувають військові КНДР, повідомляли і партизани, звертаючи увагу на «активну роботу трьох полігонів у Маріупольському районі», а особливо — на полігон у районі селища Сартана, обладнаний за участю північнокорейського контингенту.

«Там проходять інтенсивні тренування зі ствольною артилерією, що спростовує інформацію про дефіцит снарядів. Північнокорейські інструктори займаються облаштуванням полігону і, ймовірно, на даний момент почуваються впевнено і в безпеці, оскільки багато жителів Сартанської громади пішли на активну співпрацю з окупантами», — стверджують партизани із «СРОК».

Раніше міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен назвав інформацію про загибель шістьох північнокорейських офіцерів на тимчасово окупованих українських територіях «дуже ймовірними». Преса писала, що це стало першим доказом перебування північнокорейців на лінії фронту або поблизу нього, хоча подібні чутки ходили давно.

Фото з Вікіпедії

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