«Одні матюки»: Ілона Гвоздьова обурила мережу

Популярна танцівниця, постійна учасниця проєкту «Танці з зірками» Ілона Гвоздьова потрапила під жорстку критику своїх шанувальників. На сторінці у соціальній мережі Ілона виклала відео, на якому позує у білизні, білосніжному пальті та чоботях. Пози, які під музику приймає танцівниця, викликали обурення у деяких її підписників.

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«Кажуть, мені пасує білий колір! — написала під відео Ілона та подякувала фотографу. — Погоджуюсь. Дякую, за цю пожежу».

Відвертий танець Ілони сподобався не всім її шанувальникам. Стоп-кадр відео

Насправді Гвоздьова запалила «пожежу» серед своїх дописувачів, які не зрозуміли, навіщо вона виставила таке відверте відео. Хоча колеги по шоубізнесу підтримали танцівницю.

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«Нереальна», — написала Наталка Денисенко.

Колеги по шоубізнесу, навпаки, в захваті від танцівниці

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«Завжди спокійно ставлюсь до такого роду світлин, але… не зараз… Навіщо це на вашій сторінці? - дивувалися у коментарях. — Щоб що? Почитати коментарії, де Вам кажуть, яка гарна фігура??? Яке тіло??? Які груди??? Вибачте, та в мене одні матюки і плєвки, як у бабці старої, знімайтесь, позуйте, хоч без білизни, та навіщо воно у Вас на сторінці? Ви ж не модель, яка є обличчям компанії по виробництву білизни, чи не зірка „Плейбою“…»

«От бачите, завжди були спокійні, а тепер вибухнули, значить, ви живі, бо відчуваєте ще щось», — відповіла на цей коментар Ілона.

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«Гарно виглядаєте! — підкреслили дописувачі. — Колір чудовий і одяг підкреслює вашу красу — це безперечно! Але все одно незрозуміло — нафіга таке виставляти на загальний огляд? Я б подумала, що ви у пошуку чоловіка і так привертаєте до себе увагу. Думаю, так і чоловіки подумають — і не тільки».

«Не знаю для чого вам, хореографу, це виставляти на показ?» — підтримали думку інші.

Нагадаємо, Ілона вже не перший раз провокує мережу своїми світлинам.

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