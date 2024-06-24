«Просто культуристка»: Ілона Гвоздьова жорстко відреагувала на хейт

Відома танцівниця, постійна учасниця проєкту «Танці з зірками» Ілона Гвоздьова поділилась світлинами зі свого відпочинку на узбережжі Чорного моря в Болгарії. Ілона поїхала туди разом з донькою, яка саме і зробила фото для її сторінки у соціальній мережі.

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«Це море нагадує мені мій дім! — написала Ілона. — Я народилася в Криму, і скільки себе пам’ятаю море було для мене як повітря! Ми жили в с. Останіно — це за 7 км від моря, але для нас, дітей, це не було проблемою, це завжди була пригода на велосипедах чи пішки, чи автостопом.

Дорогою до моря ми заходили в місцевий сад і поки нас не бачили охоронці набирали черешню і персики, ось і весь наш був обід".

Підписники відразу зреагували на світлини Ілони, замилувавшись її стрункою фігурою. Але були і ті, хто назвав її культуристкою і це визвало її жорстку реакцію.

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«Ничего женственного, просто Культуристка», — прокоментували світлини.

«Сказав чоловік, який шариться на просторах інстаграм в пошуках оголених баб», — відразу зреагувала Ілона Гвоздьова.

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«Всім би бути такою культуристкою», — підтримали танцівницю.

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Шанувальники Гвоздьової відмітили, що після операції зі збільшення грудей вони виглядають дуже природньо.

«Гарна фігурка, груди зробили? - зауважили дописувачі. - Бо такі класні».

«Груди дуже естетично виглядають», — відмітили у коментарях.

Раніше Ілона Гвоздьова зробила відверте зізнання.

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