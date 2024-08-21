«Вульгарно»: мережу обурили еротичні фото популярної танцівниці

Популярний хореограф, постійна учасниця проєкту «Танці з зірками» Ілона Гвоздьова обурила мережу своєю фотосесію. На своїй сторінці у соціальній мережі Ілона виклала спокусливі світлини і допис про те, що жінка повинна вибирати для себе найкраще.

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На фото, зроблених професійним фотографом, Ілона позує у білизні та високих шкіряних чоботях посеред свічок.

«Стати дорослішою жінкою, зовсім не означає здати свої жіночі позиції, це означає не пливти за течією, а йти за власними бажаннями та обирати найкраще для себе, — написала танцівниця. — Не бійтеся бути собою, мати власну думку і бачення себе та свого життя! Завжди будуть люди, які підтримають, і ті, хто засуджує! Усі звикли обирати біле чи чорне, а може варто спробувати сіру зону, зону невідомості, невеликого дискомфорту, але наповнену пригод і нових відкриттів себе».

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Але шанувальники Ілони не схвалили її фото, вирішив, що вони трохи вульгарні та порекомендували змінити фотографа.

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«Трохи вульгарно», — написали у коментарях.

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«Наче плейбой переглянула», — не сподобалось дописувачам.

«Як раз під час війни це на часі», — висловили свою думку шанувальники.

«Війна вже йде які роки?! - вступила у бесіду сама Ілона. — Життя на часі, допомога на часі, донати на часі! А якщо війна буде ще 10−20 років?! То коли жити?!»

«Не за статусом, дешевить жінку, але ж ви навіть це не розумієте, тому без образ, — висловилися підписники. — Фото публічне, тому коменти будуть різні. Справжній секс, це коли тобі навіть роздягатись не треба і тебе хочуть».

Раніше Ілона Гвоздьова викладала фото, зроблені після втручання пластичного хірурга.

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