«Пощастило»: популярний актор потрапив у дорожньо-транспортну пригоду

Популярний актор, зірка серіалу «Моя улюблена Страшко» Артур Логай, який вперше розповів про свого старшого сина, попав у дорожньо-транспортну пригоду. Про це він повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі, додавши, що, на щастя, обійшлося без серйозних травм. Відомо, що актор — прихильник їзди на мотоциклі.

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Логай розповів, що пригода сталася не з його вини. Водій авто, не увімкнувши поворотники, звернув, що призвело до падіння актора. Але автомобіль навіть не зупинився, а поїхав далі.

«Водію того авто, який вирішив різко вильнути в мою сторону пощастило, що я переймався своїм станом і станом мотоцикла, — написав Логай. — Бо якби вирішив наздогнати, додому б він пішов пішки».

Актор зауважив, що не зазнав пошкоджень, бо був у спеціальному спорядженні.

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«Не знаю, що було б з моїм коліном і ногою, якби не хороші мотоджинси та взуття», — повідомив Артур.

Раніше в ексклюзивному інтервʼю зірка серіалу «Козаки» розповів про життя під час великої війни.

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