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«Зіграв у виставі»: популярний актор вперше розказав про старшого сина

11:37 30 березня 2024
Актор Артур Логай

Популярний актор Артур Логай, який разом з дружиною розробляє одяг, зізнався, що з початком повномасштабного вторгнення вважав, що ніколи не буде більше займатись акторством.

«Моїм першим проєктом після тривалої перерви був серіал „Ніхто не ідеальний“, — розказав Артур для сайту 1+1. — Найскладніше було усвідомити, що я зараз на знімальному майданчику, роблю роботу, яку люблю найбільше. З приходом повномасштабної війни мені здавалося, що більше я не буду цим займатися, але проєкт став ковтком свіжого повітря».

Актор вперше за довгий час розповів про свого старшого сина Герман від першого шлюбу.

«Він ходить у школі на акторську майстерність, — поділився Логай. — Вони навіть вже зіграли свою першу виставу. Це було смішно і мило, але йому подобається. Якщо він теж колись захоче на знімальний майданчик, то чому ні».

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Молодший син Лев поки свою акторську майстерність демонструє тільки вдома.

«Він навчився трохи брехати, і інколи робить це доволі майстерно, — згадав актор. — Але у мене немає думок щодо того, аби брати його з собою на майданчик. Утім, якщо він виявить бажання, я, звичайно, не буду відмовляти. Якщо будуть проби для дітей його віку, я запитаю, чи не хоче він спробувати».

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В ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» популярний актор розказав про життя у Харкові.

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