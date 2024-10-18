Україна втратить усе коксівне вугілля, а Рінат Ахметов 40 мільярдів гривень: рф може захопити критично важливу шахту під Покровськом

Після успіхів окупантів у районі міста Торецька під серйозною небезпекою опинився Покровськ. І що найгірше, на околицях міста розташована єдина в Україні шахта, що видобуває коксівне вугілля, яке критично важливе для виробництва сталі, що посідає друге місце в українському експорті після продукції АПК.

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Як повідомляє агентство Reuters, захоплення шахти, яка розташована за 10 км на захід від Покровська, сильно вдарить по виробництву сталі в Україні й може призвести до падіння з приблизно 7,5 млн тонн за підсумками 2024 року до 4,5−5,5 млн тонн. Голова коксохімічного об'єднання «Укркокс» Анатолій Старовойт повідомив, що 2023 року Україна виробила близько 3,5 млн тонн коксу, використовуючи для цього коксівне вугілля, яке видобувають винятково в Покровську.

Ідеться про шахтоуправління «Покровське», яке входить до складу «Метінвесту», належить найбагатшому українцю Рінату Ахметову і до війни видобувало понад 6 млн тонн коксівного вугілля, а після — близько 5 млн тонн. За даними аналітичного сервісу YouControl, у 2023-му році шахтоуправління «Покровське» заробило майже 44 млрд грн.

Сам генеральний директор «Метінвесту» Юрій Риженков у своєму інтерв'ю заявив, що вірить у можливість ЗСУ не пустити окупантів на захід від Покровська, де й розташоване ШУ «Покровське», та допомагає українській армії. При цьому топ-менеджер підтвердив, що у компанії є «план Б» з імпорту вугілля з шахт ДТЕКу того ж Ріната Ахметова в Польщі та США. Однак імпорт серйозно здорожить сталь, що випускається «Метінвестом», і може призвести до падіння експорту, а слідом за ним виробництва і робочих місць, причому також і в суміжних галузях.

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Як писали «ФАКТИ», падіння Вугледара серйозно посилило позиції рф і поставило під загрозу цілу низку напрямків, серед яких запорізький. Падіння ж Покровська створить загрозу вже для Дніпропетровської області.

Шахтоуправління «Покровське», фото з сайту gmk. center

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