Думки західних експертів, зокрема Інституту вивчення війни (ISW), про незначну роль Вугледара в обороні Донбасу не відповідають дійсності, і в реальності здатні серйозно змінити ситуацію на передовій. При цьому під удар незабаром можуть потрапити сили ЗСУ на Запорізькому, Времівському і Курахівському напрямків на Донбасі.

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Таку думку «ФАКТАМ» висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов, говорячи про те, що очікується на передовій після втрати Вугледара. За його словами, окупувавши місто, російські окупанти отримають серйозну перевагу одразу за кількома позиціями.

Найбільш очевидна перевага — поліпшення можливостей постачання свого угруповання військ, що діє в Запорізькій області. Якщо, контролюючи Вугледар, ЗСУ могли накривати вогнем залізничну станцію Волновахи і не давати возити вантажі, то з втратою Вугледара у ЗСУ ця можливість зникне.

- Противник здійснює свої перевезення здебільшого залізничним транспортом, і це логічно, тому що його пропускна здатність у рази більша, ніж автотранспортом. А це означає — більше важкої техніки, особового складу та боєкомплекту для майбутнього наступу. Можливе ж знищення навіть Кримського мосту після цього перетвориться просто на інформаційну акцію, не порушивши особливо логістику ворога, — підкреслює Дмитро Снєгирьов.

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На думку співрозмовника, найближчими наслідками цієї втрати стане перекидання військ на захід для «зрізання» Времівського виступу на Донбасі, а потім і удари по населеному пункту Роботиному на Запорізькому напрямку.

- Уже зараз надходять дані про активізацію противника в Запорізькій області — зростання кількості обстрілів, передислокацію військ вс рф, зокрема під селом Приютне (у Гуляйпольському районі Запорізької області). І це не єдиний напрямок для майбутньої атаки, — підкреслює Дмитро Снєгирьов.

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За словами експерта, ще одним напрямком для удару стане місто Курахове — на північ від Вугледара, і цей наступ для ворога буде полегшуватися панівними висотами окупованого Вугледара, з яких зручно обстрілювати артилерією позиції та лінії постачання ЗСУ. По суті, противник зможе завдавати ударів по Силах оборони України приблизно на глибину до 30 км, розташувавши артилерію в районі Вугледара.

Раніше повідомляли про те, що ситуація у Вугледарі більш ніж важка. Водночас обвалу оборони ЗСУ на цьому напрямку чекати не варто.

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