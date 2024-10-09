Після захоплення Вугледару російські війська увійшли в інше місто: яка наступна мета окупантів

Через тиждень після того, як росія захопила Вугледар, місто, яке було опорним пунктом української оборони на південному сході країни, московські війська продовжують просуватися в цьому районі.

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Згідно з картами поля бою, складеними незалежними групами, які аналізують ситуацію, російські війська увійшли в Торецьк, місто, розташоване на північ від Вугледара, і просуваються до його центру. Бої відбуваються буквально на кожному «вході» в місто. Російська армія також досягла невеликих успіхів уздовж нерівної лінії фронту, яка простягається від Торецька до Вугледара в Донецькій області на сході України, впритул наблизившись до кількох стратегічних міст, як показують карти поля бою, пише nytimes.com.

Запеклі бої в цьому районі демонструють давню мету кремля — захопити всю Донецьку область.

«Очевидно, що це те, чого прагнуть росіяни, — каже Франц-Штефан Ґаді, військовий аналітик з Відня. — Як наслідок, саме тут точаться найзапекліші бої».

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Сплеск активності на сході України контрастує з ситуацією в Курській області на заході росії, яку українські війська частково захопили в серпні. На початку наступу ЗСУ досягли швидких успіхів, в деяких місцях українці були відкинуті російськими контратаками минулого місяця. Лінія фронту нещодавно стабілізувалася, і кожна сторона досягла лише незначних успіхів.

росія ще далека від того, щоб захопити всю Донецьку область. Наразі вона контролює близько двох третин території, йдеться у статті.

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«Щоб захопити третину, що залишилася, їй потрібно буде прорватися через кілька українських оборонних ліній окопів і протитанкових ровів, а також пробитися через густонаселені міські центри — виснажлива боротьба, яку, на думку американських чиновників, російська армія не зможе успішно вести в короткостроковій перспективі», — пише видання.

Втім, повільне, але впевнене просування російських військ у Донецькій області з початку року дозволило кремлю захопити або поставити під загрозу захоплення кілька українських бастіонів, які мають ключове значення для оборони України в цьому регіоні, оскільки вони щільно укріплені і розташовані на вигідній місцевості, наприклад, на височині. Ці здобутки поставили москву у вигідне становище, надаючи їй потенціалу для повного захоплення регіону в майбутньому, кажуть військові аналітики.

Падіння міста Торецьк, розташованого на вершині пагорба, наприклад, дозволило б москві просунутися на критично важливому шосе, що з'єднує кілька міст, які формують основний оборонний пояс України в тій частині Донецької області, яку вона все ще контролює. Перекриття дороги значно ускладнить українську військову логістику в цьому районі.

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На південний захід від Торецька російські війська розширюють виступ в українській обороні, просуваючись до стратегічного міста Покровська, залізничного та автомобільного вузла. Замість того, щоб безпосередньо атакувати Покровськ, який захищений кількома лініями траншей та протитанкових ровів, російські війська намагаються обійти його з флангу, захопивши менш укріплену територію на півдні.

Пасі Паройнен, військовий експерт фінської групи Black Bird Group, яка аналізує супутникові знімки поля бою та відеозаписи бойових дій, каже, що Україна не має потужних оборонних ліній в районі на південь від Покровська, що дозволило росії прорватися там. За останні два тижні її сили захопили кілька сіл і селищ.

Паройнен і Гаді зазначили, що російські війська дедалі частіше застосовують тактику оточення, щоб змусити українські війська відступити. Вони прориваються через слабкі місця в українській обороні й захоплюють вузькі смуги землі, щоб сформувати кліщі навколо українських позицій.

Наразі російським військам частково вдалося сформувати півколо навколо Селидового.

Раніше військовий аналітик Ігаль Левін в інтерв’ю «ФАКТАМ» сказав, що для того, аби Україна вистояла в цій війні, владі потрібно ухвалити дуже непопулярні рішення.

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