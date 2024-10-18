Штраф за їзду з несправними габаритними вогнями: юрист пояснив, у якому випадку його можна уникнути

Кожен водій може зіткнутися із ситуацією, коли зламалися габаритні вогні авто в дорозі. Відповідно до правил дорожнього руху (ПДР), водій зобов’язаний перед виїздом переконатися у справності свого транспортного засобу, включаючи габаритні вогні. Проте перевірка стану автомобіля має проводитися лише перед поїздкою, а не під час руху, пише Avtosota.

ВІДЕО ДНЯ

Так, якщо поломка габаритних вогнів сталася в дорозі та водій продовжує рух уночі з вимкненими вогнями, поліція може накласти штраф у розмірі 340 гривень. Це передбачено частиною 1 статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Однак це стосується випадку, коли порушення виявлено вперше.

Якщо ж водій не оскаржив перший штраф і повторно порушив це правило протягом року, його можуть позбавити прав водія на строк від 3 до 6 місяців.

Згідно з нормами законодавсьва, якщо поломка сталася в дорозі, водій повинен вжити всіх можливих заходів для її усунення на місці. Якщо це неможливо, слід рухатися найкоротшим шляхом до найближчого місця стоянки чи ремонту. При цьому необхідно включити аварійну сигналізацію, щоб попередити інших учасників руху та підтвердити, що водій рухається для усунення несправності.

РЕКЛАМА

Поломка габаритних вогнів у дорозі не завжди може бути виявлена водієм одразу, оскільки він не бачить задні вогні автомобіля. Водій не зобов’язаний регулярно зупинятися та перевіряти їхню роботу, тому вина за таку несправність у дорозі не завжди може бути доведена. У результаті, якщо поломка габаритних вогнів сталася несподівано в дорозі і водій не знав про це, штраф неправомірний.

Раніше «ФАКТИ» писали, за що українським водіям загрожують штрафи до 17 тисяч грн.

РЕКЛАМА

85

Читайте нас у Facebook