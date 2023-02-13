Не тільки номер кузова: що перевірятимуть в автомобілі при поверненні технічного огляду

Проведення технічного огляду автомобілів є однією з вимог для вступу України до ЄС, тож після довгоочікуваної перемоги над російським ворогом власникам автомобілів доведеться його проходити.

Процедура перевірки справності автомобіля наразі остаточно не врегульована. Проте у 2012 році Міністерство інфраструктури затвердило Вимоги до перевірки конструкції та технічного стану колісного транспортного засобу та методів такої перевірки, які досі не втратили чинності, пише інтернет-ркесурс для автовласників.

Виходячи з них, першочергово перевірятимуть документи власника автомобіля та номер кузова.

Далі за пріоритетністю — перевірка токсичності вихлопу та наявність каталізаторів і комплекту лямбда-зондів (для бензинового двигуна) або ж фільтру сажі (для дизеля).

Ймовірно також будуть перевіряти:

гальмівну систему;

колеса;

кермо і ходову;

стан лобового скла;

справність освітлення;

ремені безпеки;

кузов авто (на предмет наявності корозії).

Нагадаємо, нині у Раді пропонують на законодавчому рівні прописати обов'язкову заміну літньої гуми на зимову. Зимова гума може стати обов'язковою у період з 1 листопада до 31 березня, що дозволить підвищити безпеку на дорогах в осінньо-зимовий період.

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