Не тільки номер кузова: що перевірятимуть в автомобілі при поверненні технічного огляду
Проведення технічного огляду автомобілів є однією з вимог для вступу України до ЄС, тож після довгоочікуваної перемоги над російським ворогом власникам автомобілів доведеться його проходити.
Процедура перевірки справності автомобіля наразі остаточно не врегульована. Проте у 2012 році Міністерство інфраструктури затвердило Вимоги до перевірки конструкції та технічного стану колісного транспортного засобу та методів такої перевірки, які досі не втратили чинності, пише інтернет-ркесурс для автовласників.
Виходячи з них, першочергово перевірятимуть документи власника автомобіля та номер кузова.
Далі за пріоритетністю — перевірка токсичності вихлопу та наявність каталізаторів і комплекту лямбда-зондів (для бензинового двигуна) або ж фільтру сажі (для дизеля).
Ймовірно також будуть перевіряти:
- гальмівну систему;
- колеса;
- кермо і ходову;
- стан лобового скла;
- справність освітлення;
- ремені безпеки;
- кузов авто (на предмет наявності корозії).
Нагадаємо, нині у Раді пропонують на законодавчому рівні прописати обов'язкову заміну літньої гуми на зимову. Зимова гума може стати обов'язковою у період з 1 листопада до 31 березня, що дозволить підвищити безпеку на дорогах в осінньо-зимовий період.255
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