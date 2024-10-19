Таро-гороскоп за картами, які виготовив великий митець Леонардо да Вінчі, попереджає про необхідність бути обережними у словах та діях.



В той же час розклад за картами, який зробили у редакції видання Modista, говорить про те, до чого готуватися представникам різних знаків Зодіаку в передостанню суботу місяця.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

19 жовтня для Овнів буде днем, коли варто зосередитися на своїх емоціях. Карта дня — Королева Кубків. Вона символізує емоційну стабільність і інтуїцію. Сьогодні ви можете відчути потребу в самотності, щоб розібратися зі своїми думками. Це гарний час для медитації або прогулянки на природі. Уникайте конфліктів і намагайтеся зберігати спокій.

Телець

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Тельцям сьогодні варто звернути увагу на фінансові питання. Карта дня — Десятка Пентаклів. Вона символізує матеріальний достаток і стабільність. Можливо, вам доведеться прийняти важливе рішення щодо інвестицій або витрат. Будьте обережні з грошима і не робіть поспішних покупок. Вечір проведіть у колі родини, це допоможе вам розслабитися.

Близнюки

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Близнюкам сьогодні слід бути обережними на дорогах. Карта дня — Вісімка Мечів. Вона символізує обмеження і перешкоди. Якщо є можливість, краще уникати поїздок на далекі відстані. День підходить для вирішення домашніх справ і спілкування з близькими. Уникайте надмірних фізичних навантажень і дбайте про своє здоров’я.

Рак

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Ракам сьогодні варто приділити увагу своєму здоров’ю. Карта дня — Четвірка Мечів. Вона символізує відпочинок і відновлення. Можливо, ви відчуєте втому або нездужання. Не ігноруйте ці сигнали і дайте собі час на відпочинок. Займіться чимось приємним і розслаблюючим, щоб відновити сили.

Лев

Левам рекомендовано звернути увагу на свої стосунки з близькими. Карта дня — Двійка Кубків. Вона символізує партнерство і гармонію. Можливо, хтось із вашого оточення потребує вашої підтримки або поради. Будьте уважні до потреб інших і не шкодуйте часу на спілкування. Це допоможе зміцнити ваші зв’язки.

Діва

Сьогодні варто бути готовими до несподіваних новин. Карта дня — Колесо Фортуни. Вона символізує зміни і нові можливості. Можливо, ви отримаєте інформацію, яка змусить вас переглянути свої плани. Не поспішайте з висновками і дайте собі час на обдумування. Зберігайте спокій і не піддавайтеся на провокації.

Терези

Терезам краще детально розпланувати свій день. Карта дня — Трійка Пентаклів. Вона символізує співпрацю і командну роботу. Це допоможе уникнути зайвої перевтоми і вигоряння. Зосередьтеся на важливих справах і не відволікайтеся на дрібниці. Вечір проведіть у спокійній атмосфері, щоб відновити сили.

Скорпіон

Час звернути увагу на свої фінансові справи. Карта дня — Король Пентаклів. Вона обіцяє матеріальний успіх і стабільність. Можливо, настав час здійснити покупку, про яку ви давно мріяли. Будьте обережні з витратами і не робіть поспішних рішень. День підходить для планування майбутніх інвестицій.

Стрілець

Стрільцям сьогодні варто бути обережними у спілкуванні з оточуючими. Карта дня — П’ятірка Жезлів. Вона символізує конфлікти і суперечки. Можливо, хтось із вашого оточення спробує вас спровокувати. Не піддавайтеся на провокації і зберігайте спокій. День підходить для саморозвитку і навчання.

Козоріг

Козерогам сьогодні варто звернути увагу на свої професійні справи. Карта дня — Вісімка Пентаклів. Вона символізує працьовитість і майстерність. Можливо, ви отримаєте нові можливості для кар’єрного зростання. Будьте готові до нових викликів і не бійтеся брати на себе відповідальність. Вечір проведіть у колі родини, це допоможе вам розслабитися.

Водолій

Водоліям сьогодні варто звернути увагу на свої стосунки з друзями. Карта дня — Шістка Кубків. Вона символізує ностальгію і приємні спогади. Можливо, хтось із вашого оточення потребує вашої підтримки або поради. Будьте уважні до потреб інших і не шкодуйте часу на спілкування. Це допоможе зміцнити ваші зв’язки.

Риби

Рибам сьогодні варто приділити увагу своєму здоров’ю. Карта дня — Дев’ятка Кубків. Вона символізує задоволення і гармонію. Можливо, ви відчуєте втому або нездужання. Не ігноруйте ці сигнали і дайте собі час на відпочинок. Займіться чимось приємним і розслаблюючим, щоб відновити сили.

Також нагадаємо, що цими вихідними удача чекає на п'ять знаків зодіаку.

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