Чекають наступу ЗСУ? Окупанти знищили міст в Олешках
В Олешках Херсонської області, які були свого часу затоплені після підриву Каховської ГЕС, росіяни підірвали міст через річку Конка. Окупанти, ймовірно, готуються до наступу українських військових.
Про це повідомили партизани з руху «АТЕШ».
«Вранці 18 жовтня росіяни знищили міст через річку Конка в Херсонській області. Агент руху „АТЕШ“ зі складу 61-ї бригади морської піхоти зс рф повідомляє, що це може бути пов'язане з ймовірним наступом українських сил на Херсонському напрямку», — йдеться у повідомленні.
За даними партизанів, військовослужбовці рф з цієї бригади раніше неодноразово отримували розвідувальну інформацію про можливий наступ українських сил, а всі підрозділи в глибині до 15 км були переведені в повну бойову готовність.
«Це також підтверджує інформацію наших агентів з Херсонської області про переміщення близько тисячі російських військовослужбовців у бік річки Дніпро. Очевидно, що окупанти серйозно розглядають ймовірність наступу ЗСУ на цій ділянці. І не підривали б такий стратегічно важливий міст без вагомих на те причин», — констатують у «АТЕШ».
При цьому партизани не виключають, що «окупанти могли підірвати міст з іншої, поки що незрозумілої причини».
Зазначимо, що під час масштабного вторгнення рф в Україну окупанти захопили всю Херсонську область. Але вже восени того ж року українські військові звільнили Херсон та частину населених пунктів, що розташовані на правобережжі Херсонщини.
Лівобережжя Херсонської області залишається захопленим росіянами. Олешки — місто на лівобережжі області, розташоване на березі річки Конка.
Зазначимо, Херсон та область майже щодня потерпають від обстрілів ворога. Росіяни атакують дронами, обстрілюють з артилерії, запускають КАБи.213
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