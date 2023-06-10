«Росіяни замовчують масове вбивство, яке вони скоїли»: у затоплених Олешках можуть бути сотні загиблих

В місцях, що постраждали від масштабної повені, викликаної підривом росіянами Каховської ГЕС, знаходять багато трупів. Про це повідомив херсонський лікар Володимир Шльонський.

«Вчора зранку мені повідомили про більше ніж 90 трупів тільки в Олешках. Сьогодні, рівень води впав і в затоплених будинках волонтери почали бачити велику кількість мертвих. Мова йде про СОТНІ ВТОПЛЕНИХ РОСІЯНАМИ ЛЮДЕЙ лише тільки в м. Олешки. Уявляєте про яку кількість мертвих йдеться разом з Гопрами, Коханами, Кардашинкою, Великою Кардашинкою, Малою Кардашинкою, Підстепним, Поймою, Нечаєвом, Винрозсадником, Піщанівкою, Саги ліві, Солонці ліві, Саги праві, Солонці праві, Рибальче, Нова Збурївка, Стара Збурївка, Забарине, Виноградне, Козач Лагері, Кринки, Корсунка? Знаючи це все мені складно слухати наші новини і шановних експертів, коли вони ставлять акценти що це „екологічна катастрофа“, „криза“ і т.д. В російському інфополі ВЗАГАЛІ нічого не має. Люди! Росіяни замовчують масове вбивство яке вони скоїли! Хто на підконтрольній території, будь ласка, благаю, говоріть про вбитих росіянами на лівобережжі!» — повідомив він.

За словами очільника МВС України Ігоря Клименка, на Херсонщині фактично підтоплено 47 населених пунктів, із них: 33 (3815 будинків) — на підконтрольній Україні території, 14 — на тимчасово окупованій.

«Евакуйовано 2620 осіб, з яких 160 дітей. Загинуло 4 людей. Травмовано внаслідок обстрілу під час евакуаційних заходів — 11. Крім того, 13 осіб вважаються безвісти зниклими. У Миколаївській області підтоплено 31 населений пункт. Евакуйовано 936 осіб, серед яких 167 дітей. 1 людина загинула. На Дніпропетровщині відсутнє водопостачання у понад 89 тис. абонентів у 26 населених пунктах. Разом з місцевою владою здійснюємо підвіз питної та технічної води. Намагаємося продовжувати евакуаційні заходи, але ворог нещадно обстрілює. Працюємо заради життя та безпеки людей. UPD: Станом на 12:55 безвісти зниклими вважаються 27 осіб», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», у зв'язку з підривом росіянами Каховської ГЕС, ситуація на Херсонщині критична, особливо на тимчасово окупованій частині області.

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