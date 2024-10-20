Стало відомо, хто атакував найбільший у росії завод з виробництва вибухівки

Нічний удар по заводу імені Свердлова в місті Дзержинськ Нижегородської області росії завдали дрони СБУ, ССО та ГУР МО України.

Атаку на найбільший у росії завод з виробництва вибухівки, який також виробляє авіабомби, КАБи, бойові частини протитанкових кумулятивних керованих ракет, боєголовки до ракетних комплексів ППО, «РБК-Україна» підтвердили джерела, які зазначили, що підприємство є «складовою російського ВПК».

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Завод атакували кілька десятків ударних безпілотників українського виробництва. Відстань до ціді від державного кордону України становить близько 900 км.

Фото з мережі

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«СБУ відпрацювала над посиленням санкції проти заводу Свердлова. До економічних санкцій ми додали дронові, які дають моментальний ефект. Робота над урізанням військових здібностей ворога буде продовжуватися і далі», — додало поінформоване джерело в СБУ.

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Нагадаємо, що добою раніше в росії був атакований завод «Кремній» у Брянській області — одне з найбільших підприємств з виробництва мікроелектроніки.

Фото «Астра»

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