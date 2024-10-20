Стало відомо, хто атакував найбільший у росії завод з виробництва вибухівки
Нічний удар по заводу імені Свердлова в місті Дзержинськ Нижегородської області росії завдали дрони СБУ, ССО та ГУР МО України.
Атаку на найбільший у росії завод з виробництва вибухівки, який також виробляє авіабомби, КАБи, бойові частини протитанкових кумулятивних керованих ракет, боєголовки до ракетних комплексів ППО, «РБК-Україна» підтвердили джерела, які зазначили, що підприємство є «складовою російського ВПК».
Завод атакували кілька десятків ударних безпілотників українського виробництва. Відстань до ціді від державного кордону України становить близько 900 км.
«СБУ відпрацювала над посиленням санкції проти заводу Свердлова. До економічних санкцій ми додали дронові, які дають моментальний ефект. Робота над урізанням військових здібностей ворога буде продовжуватися і далі», — додало поінформоване джерело в СБУ.
Нагадаємо, що добою раніше в росії був атакований завод «Кремній» у Брянській області — одне з найбільших підприємств з виробництва мікроелектроніки.
Фото «Астра»152
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