Дрони атакували один із найбільших у росії заводів з виробництва вибухівки

Минулої ночі українські ударні БпЛА на Брянщині атакували завод «Кремній» — одне з найбільших підприємств мікроелектроніки, а у ніч проти неділі, 20 жовтня, ціллю стало ще одне стратегічне підприємство у Нижнєгородській області — «Завод імені Я. М. Свердлова» у Дзержинську.

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Як повідомляє ASTRA, це підприємство є одним із найбільших російських виробників промислових вибухових речовин, передавальних зарядів для гірничорудної промисловості, перфораційних зарядів для нафтогазовидобувної промисловості, сейсмічних та геофізичних робіт. Завод включений до санкційного списку «за підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України».

В російському міноборони звітують про «перехват та знищення» 110 укрїнських БпЛА: 43 — над территорією Курщини, 27 — над территорією Ліпецької області, 18 — в Орловській області, 7 — на Білгородщині, 6 — на Брянщіні та одного — над Московською областю.

А над Нижнєгородщиною повідомляється про перехоплення та знищення 8 ударних БпЛА. Роспабліки пишуть, що у Дзержинську перші гучні «хлопки» лунали о 3:30.

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Загалом пролунало близько 10 вибухів з невеликими інтервалами. Також містяни чули звуки стрілянини та автоматних черг.

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Нагадаємо, що нещодавно українські військові атакували російську авіабазу в Адегеї та місця зберігання «шахедів» на території Краснодарського краї.

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Фото Михайла Пожидаєва

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