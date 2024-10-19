На росії знову неспокійно: в брянській області дрони атакували завод мікроелектроніки

У Брянській області, де раніше вдалося вразити арсенал зброї армії рф, українські БпЛА вночі атакували завод «Кремній», що входить до складу АТ «Група Кремній Ел».

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Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

В місцевих пабліках розпочалося активне обговорення «візиту» дронів.

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Скріни повідомлень у Мережі

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Влада мовчить про атаку, а також про наслідки.

Втім, відомо, що завод «Кремній» — одне з найбільших підприємств мікроелектроніки росії, на якому працює понад 1,7 тисяч осіб. Виробляє напівпровідникові прилади, інтегральні мікросхеми та силові модулі.

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Підприємство виконує велику кількість замовлень від Міноборони рф і є фактичним монополістом в своїй галузі.

Нагадаємо, 10 жовтня безпілотники атакували військовий аеродром військово-космічних сил рф в республіці адигея, який розташований неподалік станиці ханської.

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