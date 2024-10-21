Моторошна ДТП у Києві: в прокуратурі назвали причину трагедії
В результаті ДТП за участі вантажівки та маршрутки у Солом’янському районі столиці 6 осіб госпіталізовано, а одна з постраждалих померла.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого або заподіяло тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286 КК України), Київською міською прокуратурою розпочато розслідування, повідомили у відомстві.
Згідно з матеріалами слідства, 21 жовтня 2024 року приблизно 10 години ранку 70-річний водій автомобіля «Газель», рухаючись по вул. Вадима Гетьмана, допустив зіткнення з маршрутним автобусом марки «Атаман», що зупинився для посадки-висадки пасажирів на зупинці громадського транспорту.
Попередньо, внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали 6 пасажирів маршрутного автобуса. Одна з травмованих пасажирок — 72-річна жінка померла дорогою до лікарні. Точна кількість постраждалих ще встановлюється.
Згідно даних «Драгера», водій «Газелі» не перебував у стані алкогольного сп’яніння. З його слів, у вантажного автомобіля відмовили гальма.
Нагадаємо, що минулого тижня смертельна ДТП трапилася на Черкащині. Там загинуло двоє людей, а ще двох госпіталізували до лікарні.740
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