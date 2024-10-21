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Моторошна ДТП у Києві: в годину пік вантажівка в’їхала в маршрутку

11:49 21 жовтня 2024
ДТП

В понеділок, 21 жовтня, у Києві, який пережив вночі чергову російську атаку, сталась моторошна ДТП.

Вантажівка на швидкості в’їхала у задню частину маршрутки. Внаслідок аварії є багато постраждалих, пишуть київські Телеграм-канали.

За даними пабліків, ДТП сталася на вулиці Вадима Гетьмана.

Всього у ДТП, повідомили у КМДА, постраждали 9 осіб, з них 7 людей госпіталізували.

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Також відомо, що рятувальники деблокували жінку, яку затиснуло на пасажирському сидінні в маршрутці, та водія вантажівки.

Наразі рух транспорту на місці, де сталася аварія, ускладнений.

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«До уваги учасників дорожнього руху. У зв'язку з ДТП на вулиці Вадима Гетьмана, рух транспорту ускладнений у напрямку Індустріального шляхопроводу. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки», — йдеться у повідомленні поліції.

Також у мережі шириться інформація про те, що непритомних людей евакуюють з маршрутки. Ймовірно, двоє пасажирів у важкому стані, за їхнє життя борються медики.

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Раніше у Києві на Подолі некерований трамвай на повній швидкості протаранив більше десяти машин.

Нагадаємо, влітку понад 20 людей постраждали у ДТП за участю маршрутки у Кривому Розі.

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