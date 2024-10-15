Смертельна ДТП на Черкащині: загинуло двоє людей

У Черкаській області сталася смертельна аварія на дорозі. У ДТП загинуло двоє людей, ще двох — госпіталізували до лікарні.

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За даними поліції, автопригода сталася 14 жовтня у селі Леськи Черкаського району.

Поліцейські попередньо встановили, що 73-річний водій автомобіля Kia Cerato не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з вантажівкою Man.

«Внаслідок зіткнення керманич та його 71-річна пасажирка загинули на місці аварії. У ДТП травми отримали двоє 16-річних неповнолітніх, їх госпіталізували до лікарні», — йдеться у повідомленні.

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Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

«Проводяться необхідні слідчі дії, з метою повного дослідження обставин дорожньо-транспортної пригоди», — додали в поліції.

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Як повідомляли «ФАКТИ», на Львівщині 11 жовтня у ДТП зіткнулися автобус міжнародних перевезень «Варшава — Одеса», вантажний автомобіль «Нова Пошта» та кілька легкових транспортних засобів. Загинули троє людей, 27 отримали поранення.

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