Підтримуєте чорний бізнес: мережа відреагувала на вчинок Ірини Федишин

Популярна співачка Ірина Федишин, яка повернулася з гастролей по США та Канаді, повідомила про поповнення у своїй родині. На своїй сторінці у соціальній мережі артистка виклала відео, на якому вони разом з чоловіком Віталієм несуть додому маленького цуценя. За словами Ірини, вони влаштували сюрприз для двох синів, які, навіть, не підозрюють, що тепер в родині зʼявиться собака.

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«Знайомтеся, наш новий член родини — Барні», — написала Ірина, представляючи цуценя.

«Це не якийсь прикол? - не вірячи своїм очам, запитав старший син артистки, коли побачив собаку. — Він буде спати зі мною…»

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Шанувальники Ірини відреагували на новину та поділилися своїми думками, щодо тварин у родинах.

«З появою тварин в домі ще більше любові і уваги з’являється! — написали у коментарях. - Діти стають більш самостійними і відповідальними».

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«Дуже важливо дарувати дітям такі емоції», — вирішили підписники.

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Але були і ті, хто вважає неправильним вчинок артистки.

«Вітаю з тим, що підтримуєте чорний бізнес на тваринах, — поділилися у дописі. — Породи мальтіпу не існує офіційно. Це метис, дворняжечка. Офіційних розплідників не існує! Отже, ви купили в чорному розпліднику цуценя, стали спонсором незаконного бізнесу, а як там над ними знущаються, все одно».

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