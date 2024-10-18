Ми не гірші: Ектор Хіменес-Браво вразив потужним зізнанням

Популярний шеф-кухар, постійний суддя проєкту «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво, який нещодавно змусив нервувати своїх прихильників, влаштував собі короткий відпочинок. Разом зі своїми домашніми улюбленцями — двома собаками грифонами — Ектор мандрує Карпатами. Про це та захоплення Україною, яка для шеф-кухаря стала рідною, він написав на своїй сторінці у соціальній мережі та виклав світлини.

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«Ця країна варта того, щоб ми за неї боролися, щоб ми відвоювали свої території, — впевнений Ектор. — Ця країна варта, щоб ми вшановували честь наших героїв, які робили все для того, щоб вона була така: гарна, вільна, талановита, смачна, надихаюча.

Одного дня ця страшна сторінка в історії України перегорнеться, і вона стане сильною європейською державою з вільними людьми, з неймовірною культурою, з сильними бізнесами і перспективним майбутнім. Вірю в це, бо ми не чим не гірші Польщі або інших європейських країн".

Шанувальники Ектора подякували йому за теплі слова та підтримку України.

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«Екторе, ви надзвичайна людина, — поділилися у коментарях. - Ви бачили багато країн, годували відомих людей, зустрічались із знаменитими людьми! Але зупинились в нашій Україні, та ще в такий тяжкий час для нас. Дякую вам за любов до нашої країни!»

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«Цілком згодна, — підкреслила шанувальниця. — Ми не гірші, а в деяких речах — кращі. Таких продуктів, як у нас, смачних нема ніде».

Відомо, що нещодавно Хіменес-Браво взяв з притулку ще одне цуценя, але у подорожі його немає. Підписники поцікавилися, що з його третьою собачкою. Ектор відповів, що довгий переїзд став би для песика стресом, тому він залишився дома.

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Раніше популярна шеф-кухарка спровокувала мережу своїми світлинами.

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