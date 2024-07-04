«Результат приголомшив»: Ірина Федишин про гастролі в США та Канаді

Популярна співачка Ірина Федишин, яка нещодавно повідомила про третю вагітність, завершила великий тур містами США та Канади. На своїй сторінці у соціальній мережі Ірина виклала фото автівок, які були придбані на кошти, зібрані від продажу квитків та від аукціонів. Світлини співачка супроводила дописом, у якому розповіла деталі гастролей.

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«60 авто для ЗСУ з туру США та Канадою, — поділилася Федишин. - Щиро дякую усім людям, які були на концертах і донатили.

Скажу відверто — результат приголомшив і мене. Сама не розумію, як ми змогли витримати такий графік і досягнути такого результату. Інколи мені здавалося, що відспівати концерт — це ще найлегше що могло бути у турі".

Федишин поділилася, що за цей час вона мала 16 складних перельотів та проблеми, повʼязані з технічним забезпеченням.

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«На концерті у Вашингтоні на 5 пісні згорів мікшер-пульт управління, — згадала співачка. — Спершу я не зрозуміла, що сталося, і зійшла зі сцени, сказавши, що у нас технічна пауза. У гримерку прибіг Віталік, і сказав, що концерт провести неможливо. Я кажу: „Що робити? Виходити на сцену і казати, що концерт закінчено?“ На що Віталік відповів: „Іди на сцену і роби аукціон, дай мені трошки часу, а там побачимо“. Я взяла у руки лоти і пішла спілкуватися просто з глядачами без мікрофона. Поки я вела аукціон, у залі просто випадково були дві дівчини, які займаються музикою і теж співають. У їхньому авто у багажнику випадково був пульт, який вони швидко принесли, підключили, і концерт продовжився. Скажіть, чи не диво?! І таких моментів було багато. Про цей тур можна писати книгу. Знаю, що це стало можливим тільки завдяки Богові, який вів нас і всіляко допомагав. Я щиро вірю у нашу перемогу».

Ірина додала, що автівки всі розподілені і їдуть на фронт, але вона не зупиняється.

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«Дякуємо за приклад», — написали у коментарях під світлинами.

«Я пишаюся Вашою сім'єю, разом до Перемоги», — зізналися шанувальники.

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«Не шість, не десять… Це реально вау! — були вражені дописувачі. — Тішуся, що бачу таке, що можливо таке».

Раніше в ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» популярна співачка Sowa розказала про випробування під час великої війни.

Фото: Instagram співачки

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