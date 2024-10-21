Заява лідера фракції «Євросолідарність» нардепа Петра Порошенка, який у жовтні збагатів ще на понад 1 мільярд гривень, про те, що він особисто зі зброєю захищав Київ та евакуював Бучу, Гостомель та Ірпінь, поки всі інші втекли з Києва — брехня, спекуляція на крові та піар на смертях загиблих захисників Київщини. Про це пише український військовий Олексій «Сталкер». Військового обурила відповідна заява нардепа Петра Порошенка, зроблена напередодні в телевізійному ефірі.

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«Це не просто хвора маячня політичного нарциса. Заява Порошенка — це піар на смертях тисяч загиблих захисників Київщини. Це танці на кістках закатованих в Бучі. Це бездушна спекуляція на крові та стражданнях українців. Це брехня, яка є настільки цинічною, що змушує усіх нас сумніватися в тому, що ми знаємо», — пише Олексій «Сталкер».

Військовий задається питанням, з ким ще Порошенко разом захищав Київ та Київщину і кого він не згадав у своїй промові.



«Якщо з „криголамом“ все зрозуміло, то хто ж такі „ми“, які разом з Порошенком за його словами захищали Київ та Київщину? Може, його військовозобов’язаний старший син Олексій, який в перший день війни сів в літак, вилетів з України і відтоді не повертався? А, може, його молодший син Михайло, який скаче на сцені в столиці Британії, підспівуючи російським реперам на концертах: „рускіє в Лондонє“? Чи може невістка Петра з російським паспортом — Юлія Порошенко, в дівоцтві — Аліханова з Петербурга? Чи її сестра Анна, яка є дружиною віцегубернатора Ленінградської області Дмитра Ялова. Вони всією родиною виступали за „приєднання“ Криму до росії, тому „участь у референдумі стала святом“, — написав „Сталкер“. — А може, бізнес-партнер Порошенка Медведчук, з яким разом грабували країну, та якого саме він, за домовленістю з Кремлем повернув у політику. Може це разом з ним Петро в окопі сидів? Чи, може, куми „криголама“ Свинарчуки, з якими грабували „оборонку“ повернулися на день зі своєї вілли в Іспанії, щоб стати пліч-о-пліч з шоколадним побратимом? Якщо я перелічуватиму далі, то такого добра назбирається на цілий батальйон з „гетьманом“ на чолі. Це з ними Петро захищав Київ?» — запитав військовий.



«Сталкер» наголошує, що не здивується, якщо після війни героями оборони столиці стануть Порошенко та його сини, які переховуються в Лондоні, а не реальні військові, які брали участь в боях за Київ та Київщину.

«Я не здивуюся, якщо із закінченням війни виявиться, що такі, як Порошенко з синами захищали Київ, а не пакували валізи з грошима. А нас „цинічних Бандер“, тих хто дійсно боронив столицю забудуть. Порошенко має вибачатись перед сім’ями загиблих…» — написав Олексій «Сталкер».

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Як відомо, нещодавно Петро Порошенко в телеефірі заявив, що в перші дні широкомасштабного вторгнення зі зброєю в руках особисто захищав Київ та евакуював Бучу, бо влада втекла зі столиці.

Раніше президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запит журналіста про ефективність членів своєї команди, зокрема, про заступник голови Офісу президента Андрія Єрмака Олега Татарова, який потрапив до епіцентру кількох скандалів, сказав, що той на початку війни вбивав чеченців у Києві.

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