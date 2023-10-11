Безглуздість і нескінченність процесу проти Вячеслава Шаповалова, колишнього заступника Олексія Резнікова з тилового забезпечення, вказує на те, що цей процес режисує хтось дуже впливовий. Такими людьми можуть бути керівник Офісу президента Андрій Єрмак і його заступник Олег Татаров, який, за свідченнями ЗМІ, контролює усю правоохоронну систему. Таке припущення зробив керівник Центру політичної розвідки Олег Постернак.

«Тільки хтось дуже високопоставлений може зробити так, що СБУ та ДБР із прокуратурою списують один в одного тексти підозр і діють за одним і тим самим шаблоном. Хто ж це може бути? А чи не Єрмак це разом із Татаровим? Ну які ще можуть бути варіанти?» — пише політтехнолог.

Він також нагадав суть справи та перебіг її розгляду у різних судах з численною кількістю суддів, яких залучали до процесу.

Хоча Шаповалова було затримано одразу після скандалу з яйцями «по 17 гривень», йому інкримінують зовсім інше.

«Коротко суть підозр звучить так: одного разу за обставин, з'ясовувати які слідству було в лом, у Шаповалова з'явилося гаряче бажання перешкоджати ЗСУ, його так розпирало, що відразу після 24 лютого 2022 року він кинувся укладати контракти з іноземними компаніями на постачання бронежилетів і шоломів», — розповідає блогер.

Частина купленого товару виявилася не відповідної якості. До того ж за цей товар було зроблено повну передоплату. «Досі не можу зрозуміти, в чому тут кримінал», — коментує Постернак.

Також Шаповалова звинувачують у тому, що придбаний товар спочатку потрапляв до польського Жешува, де перевірити якість не було можливості.

Ще одне звинувачення: до 2022 року Міноборони не закупило жодного бронежилета. Однак закупівлю бронежилетів на 2021 рік не затвердив Комітет ВР, Шаповалов прийшов у МО лише наприкінці року.

Справа Шаповалова вже 9 місяців кочує від одного суду до іншого. Автори звинувачення також змінюються: «Ще влітку стало зрозуміло, що нічого з нього не вийде, бо там одне звинувачення абсурдніше за інше, а докази не вартують виїденого яйця навіть по 17 гривень. І тоді з'явилася справа СБУ, суть якої практично та сама, що й у ДБР».

За припущенням блогера, справа Шаповалова з'явилася як частина кампанії з усунення з посади колишнього міністра оборони: «Ок, мета цього шабашу була у тому, щоб прибрати Резнікова. Тиснули на нього справою Шаповалова в тому числі. Прибрали. Але якщо вже досягли свого, чи не час згортати шапіто?»

Сам Шаповалов у своєму інтерв'ю заявив, що попри все, йому вдалося створити дуже непогані стратегічні запаси на випадок мобілізації та збільшення ЗСУ — це близько 200 тис. комплектів бронежилетів.

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